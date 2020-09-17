Demir Grup Sivasspor, Kayode ile anlaştı

Demir Grup Sivasspor, geçen yıl Gaziantep'te forma giyen Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Forvet olarak görev yapan Kayode, bugün Sivas'a gelerek, kulüp başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.