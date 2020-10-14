Demir Grup Sivasspor, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

DEMİR Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1,5 saat sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise gruplar halinde yarım saha ve minyatür kale maç yaptı. Sakatlığı süren Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanın bir bölümünü başkan vekili Erdal Sarılar da takip etti.