Demir Grup Sivasspor Konya'ya Gitti
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için Konya'ya gitti.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için Konya'ya gitti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:51 Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Konya'ya hareket etti.
Sivasspor, yarın Konya'da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girerek, maç saatini bekleyecek.
Demir Grup Sivasspor'un 13 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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