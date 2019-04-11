Demir Grup Sivasspor Konya'ya Gitti

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için Konya'ya gitti.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için Konya'ya gitti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Konya'ya hareket etti.



Sivasspor, yarın Konya'da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girerek, maç saatini bekleyecek.



Demir Grup Sivasspor'un 13 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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