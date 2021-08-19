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Demir Grup Sivasspor-Kopenhag - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor-Kopenhag

19.08.2021 19:41
Demir Grup Sivasspor-Kopenhag, System.String[]

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentyn Kutsev (Ukrayna)Demir Grup Sivasspor: Ali...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentyn Kutsev (Ukrayna)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Wind, Daramy

Sivasspor, Play Off, Ukrayna, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Kopenhag - Son Dakika Spor


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