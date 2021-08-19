Demir Grup Sivasspor-Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentyn Kutsev (Ukrayna)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James
Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Wind, Daramy
Kaynak: AA
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