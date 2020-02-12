Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle kırmızı-beyazlı ekip antrenmanını kapalı sahada gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.

Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport-TAV Antalyaspor yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:37 Kaynak: AA
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