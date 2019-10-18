Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemliğini Ali Palabıyık yaparken, Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam üstlendi.

SARI-KIRMIZILILARDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda zorlu maçta önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Lemina ve Falcao ile cezası devam eden Mariano kadroda yer almadı. Galatasaray'da Belhanda, Marcao ve Ömer ise sınırda yer alıyor.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde 39 maçtır evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son 5 maçtır ise sahadan galibiyetle ayrılamıyor. Ligde yaptığı seriyle 2016-2017 sezonundan bu yana lig maçlarında evinde taraftarlarına mağlubiyeti göstermeyen sarı-kırmızılılar, ligde son 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, 5 maçtır galibiyete hasret. Sivasspor'a ise kendi evinde puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 13 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da tribünler de büyük ölçüde doldu. Milli ara sonrası evinde takımlarına destek vermek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşmaya ilgisi büyük oldu. Ayrıca taraftarlar, açtıkları pankart ve tezahüratlarla Mehmetçiğe destek oldu.

GALATASARAY'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR