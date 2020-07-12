Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile mücadele ediyor.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile mücadele ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar,  ligin 31'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçına göre bir değişiklik yaptı. Karapınar, Jailson'un yerine Ömer Faruk Beyaz'a şans verdi. Tahir Karapınar, Sivasspor maçına şu 11'le çıktı: Altay - Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ömer Faruk, Ferdi, Vedat

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ÖMER FARUK BEYAZ, SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de 16 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı.

Fenerbahçe ile ilk profesyonel maçına Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanan rövanş karşılaşmasında çıkan Ömer Faruk Beyaz, ligde ise sarı lacivertli formayla ilk kez Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 11'de yer aldı. Öte yandan Ömer Faruk Beyaz, 16 yıl 317 gün ile sarı lacivertli forma ile Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.

RODRIGUES YEDEK

Sarı lacivertli ekipte Garry Rodrigues, Demir Grup Sivasspor maçına yedek soyundu.

Fenerbahçe'nin ligin 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, sonraki hafta oynanan Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyememişti. Geçtiğimiz haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde de yedek soyunan 29 yaşındaki oyuncu, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da ilk 11'de görevlendirilmedi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

TOLGA CİĞERCİ KADRODA

Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci, 3 maç aradan sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı sebebiyle sarı lacivertli formayı 3 maçta giyemeyen Tolga Ciğerci, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.


Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika Spor
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