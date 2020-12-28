Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Sergen Yalçın'dan zorunlu değişiklikler

Güven Yalçın ligde 10 maç sonra ilk 11'de

Görev adamı Necip UysalUtku Yuvakuran 3 maç sonra kadrodaSiyah-beyazlılarda 2 isim sınırda Sivasspor 'un bileği deplasmanda bükülmüyor

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor karşısına, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazanılan Ankaragücü maçının kadrosundan farklı çıktı. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden ve cenazesine katılmak için Kamerun'a giden Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın'ı görevlendiren Yalçın, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yerine Necip Uysal'ı sahaya sürdü. Ankaragücü maçında aldığı darbe sonunda sağ gözü kapanma noktasına gelen Larin'i yedek soyunduran Sergen Yalçın, yerine Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi. Ankaragücü maçında sakatlanan diğer bir isim olan N'Sakala da karşılaşmaya yedek başlarken yerine genç Rıdvan Yılmaz 11'de şans buldu.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Necip Uysal'ı görevlendiren Yalçın, hücum hattında Ghezzal, Atiba, Mensah ve N'Koudou'yu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu. Siyah-beyazlıların Sivasspor karşısındaki 11'i şu şekilde: "Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Güven Yalçın."GÜVEN YALÇIN LİGDE 10 MAÇ SONRA İLK 11'DE Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Güven Yalçın, ligde 10 maç sonra mücadelenin başlangıç kadrosunda yer aldı. Son olarak deplasmanda Konyaspor'a 4-1 kaybedilen 3'üncü hafta karşılaşmasında mücadeleye 11'de başlayan Güven, sonrasındaki 10 maçın 9'unda oyuna sonradan dahil oldu. 21 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında ise kadroda olmasına rağmen görev almadı. Güven Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'undaki Tarsus İdman Yurdu maçına 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalmıştı. GÖREV ADAMI NECİP UYSALBeşiktaş'ta Necip Uysal, Demir Grup Sivasspor karşısında ön libero olarak görev aldı. Daha önce sezon başında sağ bek olarak başarılı maçlara imza atan Necip Uysal, sonrasında Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında eksikler nedeniyle stoper olarak görev yapmıştı. Necip Uysal, bu maçta ise orta sahada görev aldı. Necip Uysal, bu sezon 3 farklı mevkide maçlara çıkarken, takımın görev adamlarından birisi oldu.UTKU YUVAKURAN 3 MAÇ SONRA KADRODASiyah-beyazlı ekipte daha sonra hastalığı nedeniyle 3 maçta görev alamayan Utku Yuvakuran, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Son olarak Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda kaybedilen karşılaşmada kaleyi koruyan Utku, sonrasında ligde oynanan B.B Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ile kupada oynanan Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında takımdan ayrı kalmıştı. Karantina süresi sona eren genç eldiven Sivasspor maçının kadrosunda kendisine yer buldu.SİYAH-BEYAZLILARDA 2 İSİM SINIRDASiyah-beyazlı ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. Son haftaların formda ismi Domagoj Vida ve Bernard Mensah bu maç öncesinde 3'er sarı kart gördü. İki oyuncu Sivasspor maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 16'ncı haftasında deplasmanda oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.SİVASSPOR'UN BİLEĞİ DEPLASMANDA BÜKÜLMÜYORSivasspor'un Beşiktaş'a konuk olduğu karşılaşma öncesinde deplasman mağlubiyeti bulunmuyor. Bu sezon sakatlık, hastalık ve cezalı isimlerin çokluğu nedeniyle hem lig hem de Avrupa'da sıkıntılı süreçlerden geçen Rıza Çalımbay ve öğrencileri ligde henüz deplasmanda mağlup olmadı. Dış sahalarda 6 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.Kırmızı-beyazlılar Beşiktaş karşısında mücadeleye şu 11 ile başladı:

"Samassa- Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare."