Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçından notlar

07.03.2021 19:07
Demir Grup Sivasspor maçından notlar, System.String[]

Fatih Terim'den 6 değişiklikFalcao, 134 gün sonra 11'deSarı-kırmızılılarda 5 oyuncu kart sınırındaSaracchi 5 maç sonra sahadaGalatasaray'ın Sivas karşısında üstünlüğü bulunuyorSivasspor'da bir zorunlu değişiklikStadyumda Kadınlar Günü mesajlarıKaan ÜLKER / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in...

Fatih Terim'den 6 değişiklik

Falcao, 134 gün sonra 11'de

Sarı-kırmızılılarda 5 oyuncu kart sınırındaSaracchi 5 maç sonra sahada Galatasaray'ın Sivas karşısında üstünlüğü bulunuyor Sivasspor'da bir zorunlu değişiklikStadyumda Kadınlar Günü mesajlarıKaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken, Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yaptı.Ligin 28'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, bugün evinde Demir Grup Sivasspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Önemli haftalara girilirken puan kaybı yaşamamak isteyen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda evindeki seriyi de sürdürmek amacıyla sahaya çıktı. Türk Telekom Stadyumu'nda son olarak ligin 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, bu mağlubiyet sonrası evinde oynadığı 10 mücadelede 8 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.TERİM'DEN 6 DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Yedlin, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Arda ve Mohamed'in yerine Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao'ya şans verdi. Terim, Sivasspor karşısına şu 11 ile çıktı: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Fernandes, Belhanda, Onyekuru, Falcao.FALCAO, 134 GÜN SONRA 11'DESarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, MKE Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadroda yer alamadı. Golcü oyuncunun yerine teknik direktör Fatih Terim Falcao'ya 11'de şans verdi. Son olarak ligin 6'ncı haftasındaki BB Erzurumspor maçında 11'de sahada yer alan Kolombiyalı yıldız, 134 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile ilk 11'de sahaya çıktı.Öte yandan Galatasaray'da Luyindama, Taylan, Belhanda, Etebo ve Babel ise kart sınırında olan oyunculardı.SARACCHI 5 MAÇ SONRA SAHADAGalatasaray'da Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Marcelo Saracchi, 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 maç sonra sarı-kırmızılı formaya kavuştu. Terim, Uruguaylı oyuncuya ilk 11'de şans verdi.GALATASARAY'IN SİVAS KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYORGalatasaray ve Sivasspor 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmaların 20'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 7'sinde ise Sivasspor galibiyet çıkarmayı başardı. Galatasaray, Sivasspor'a karşı evinde oynadığı 17 maçın 15'inde sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, Sivasspor ise tek galibiyet elde etti.SİVASSPOR'DA BİR ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLigde bu sezon 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada yalnızca 3 kez mağlup olan Sivasspor, son olarak geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Seriyi sürdürerek puan veya puanlarla eve dönmek hedefindeki Sivas'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay, geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor karşılaşmasına göre kadroda zorunlu tek değişiklik yaptı. Caloudemir'in yerine kaptan Ziya Erdal'a kadroda yer veren tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşısında şu 11'i sahaya sürdü: "Ali, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Fajr, Ziya, Gradel, Boyd, Hakan, Yatabare."STADYUMDA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Türk Telekom Stadyumu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli pankartlar asıldı. Cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta, "Unutmadık, Unutmayacağız!" mesajı yazılırken, bir diğer pankartta ise "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir" mesajına yer verildi.


Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Ender Gündüzlü, Hadise'ye ikinci kez tazminat davası açtı Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde öldüren Zeynel Korkmaz tutuklandı Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz
Liverpool sahasında Fulham'a 1-0 mağlup oldu! Kırmızılar, evinde üst üste 6. kez kaybetti Liverpool sahasında Fulham'a 1-0 mağlup oldu! Kırmızılar, evinde üst üste 6. kez kaybetti         
19:26
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:17
Galatasaray-DG Sivasspor maçı başladı! Canlı anlatım Galatasaray-DG Sivasspor maçı başladı! Canlı anlatım         
17:55
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Eski eşini sokak ortasında acımasızca döven İbrahim Zarap savcılıkta konuştu: Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım Eski eşini sokak ortasında acımasızca döven İbrahim Zarap savcılıkta konuştu: Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım         
11:21
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek         
08:18
Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı         
01:32
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 19:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei