Trabzonspor-Sivasspor maçından notlar

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, son 2 resmi maçtaki kadroyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Roma ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 11'i ile ligdeki Demir Grup Sivasspor karşısında mücadele etti.

Trabzonspor, bu sezon böylelikle 4 maçın 3'ünde aynı kadro ile maçlarına çıkarak kadro istikrarını sezon başında yakaladı.

Siopis, yedek kulübesinde

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile oynadığı play-off turu ilk maçı öncesinde kente gelen ve bordo-mavili takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla yeni takımında ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'da gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Az sayıda taraftar takımlarını destekledi

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu gözlendi. Az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi.

Trabzon- Rize dostluk mesajlarının ardından Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran da Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesini Medical Park Stadyumu'na gelerek tribünden izledi.