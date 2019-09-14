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Demir grup sivasspor maçının ardından

14 dakika önce

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kalırken, iki takım teknik direktörleri maçın ardından basın toplantısına katıldı.

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Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kalırken, iki takım teknik direktörleri maçın ardından basın toplantısına katıldı. Medipol Çok büyük hatalar yaptıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk şöyle konuştu: "Hiçbir şekilde memnun değilim. Maçı kazanacak pozisyonu bulduk ama kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Sahada gerçekten 6-7 oyuncuyu dışarı alabilirdiniz, çok kötü bir oyundu. Özellikle savunma oyuncularına çok iş düştü. Skrtel'in sakatlığı da oldu. İstediğimiz gibi bir maç gitmedi, bundan dolayı üzgünüm. İrfan Can, milli maçın ilk yarısında sakatlandı. Rahat bir karşılaşmaydı. İrfan'ın devre arası oyundan çıkması gerekirdi. Hem İrfan'ın çıkması hem de oyundan çıkarılması gerekirdi. Maça devam etti. Biz de riske edebilirdik ama etmedik çünkü sağlığı çok önemli. O yüzden biz korumayı seçtik. İyi olana kadar oynatmamayı seçtik. Bugün onun eksikliğini hissettik. Takımda çok fazla yeni isim var. Kaliteli oyuncularımız var ama bomboş topları rakibimize attık. Bu kadar da olmaz dediğim çok fazla pozisyon vardı. Oyuncularımıza güveniyorum, daha iyi şeyler yapabilirler. Geçen seneden gelen, bu takımın üzerinde 7-8 maçlık bir periyottan beri oluşmuş olumsuz tabloyu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Transferler de yaptık ama üzerimizdeki bu ölü toprağını atmamız gerekiyor. Roma ve Beşiktaş deplasmanlarında 2 çok sert maça çıkacağız. Bunlarda daha iyisini yapacağız. Ben bu takımın bir daha bu kadar kötü oynayacağına inanmıyorum."
RIZA ÇALIMBAY: MÜKEMMEL MÜCADELE ETTİK
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şu ifadeleri kullandı: "Puan veya puanlar için buraya geldik. Takımımdan memnunum. Karşımızda kaliteli oyunculardan kurulu, tecrübeli bir takım vardı. Biz yeni bir takım sayılırız. Bugün mükemmel mücadele ettik. 3 puanla da ayrılabilirdik. Özellikle Yatabare o golü atabilseydi... Lig uzun bir maraton, özellikle deplasmanda böyle maçlardan puan çıkartma önemli. Bazı oyuncularımız henüz hazır değil.  Sonlara doğru bazı arkadaşlarımız yoruldu. Maç oynatmak ilerisi için bu arkadaşlar adına önemli. Traore ve Fernando kesinlikle hazır değil. Şu anda kısıtlı bir kadromuz var. Bütün amacımız maçı kazanmaktı. Maçın ikinci yarısında istediğimiz pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Tüm maçlarda çok pozisyona girdik. Hep atak oynadık ama skora yansıtamadık. Arkadaşlarımız yüzde yüz hazır olunca daha kuvvetli bir takım olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Okan Buruk'un açıklamaları
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları


Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:16 Kaynak: DHA
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