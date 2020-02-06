Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Tamer Tuna, Rıza Çalımbay'ın maç günü ve saatine tepkisine katıldığını söyledi. Rakibin şampiyonluk mücadelesi verdiğini, kendilerininse alt sıralardan kurtulma çabası içerisinde olduklarını belirten Tamer Tuna, "Biz de gerekli yerlere maç günü ve saati yönünden serzenişte bulunduk. Bunu yazılı olarak da gerekli yerlere ilettik. Ancak enteresan şeyler olabiliyor. Top ya yayıncı kuruluşa ya da fikstüre atılabiliyor. Böyle neyi değiştirebiliriz bilmiyorum. Ancak konuşarak çok şey yapabiliriz. Maç günlerinin belirlenmesi açısından fikirlerimize değer verilmiyor. Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve uçak kazaları gibi bunca olay varken ve acılarda birbirimize sarılırken, bir de bu durumlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

TAMER TUNA: BASKI KURDUK AMA GOL ATMAK BAŞKA MEZİYET

Tamer Tuna, kupada bugün oynadıkları ilk maçı kazanmayı arzuladıklarını ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi. Rakip 50 dakika 10 kişi oynamasına rağmen bunu avantaja döndüremediklerini ifade eden Tamer Tuna, şöyle dedi: "Sivasspor oyun disiplini, oyun anlayışı ve takım organizasyonunu çok iyi yaptı. Ligde de bu konuda başarılı olduğunu biliyoruz. Bugün biz de farklı oyuncularla sahadaydık. Yeni oyuncularımızı ilk kez birlikte oynattık. Savunmada sadece 2 oyuncumuz daha önce birlikte oynayan futbolcularımızdı. Kendimizi eleştiriyoruz. Oyunda baskı kurduk ama gol atmak başka meziyet. Yeni transferler aramıza katıldığında daha iyi olacağız. Bugün 6 oyuncumuz gribal enfeksiyon, 4 oyuncumuz da sakat olduğu için oyun dışındaydı. Kupa maçı iki ayaklı maç. Burada atamadığımız golleri Sivas'ta atmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Pazar günkü maça odaklanmak istiyoruz. Takımım iyi yolda. Takım olarak ligi iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz."

RIZA ÇALIMBAY, MAÇ GÜNÜ VE SAATİNE İSYAN ETTİ

Rıza Çalımbay ise maçın günü ve saatine tepki gösterdi. Maç saatini belirleyen kurum veya kuruluşlara sitem eden Rıza Çalımbay, şöyle konuştu: "Yanlış gün ve saatte maç oynuyoruz. İki takımın da çok kritik maçları var. Biz hayati önem taşıyan Başakşehir maçına çıkacağız. Antalyaspor da Kayseri ile kritik maç oynayacak. Maçın saati o kadar yanlış ki, biz deplasmana gidiyoruz. Şu an saat 23.00'e geliyor. Mecburen burada kalıyoruz. Yarın gideceğiz ve bir gün sonra tekrar maç oynayacağız. Zamansız ve kötü ayarlanmış bir maç günü. İki takıma da yazık. 20.30 gibi bir saatte Sivas'ta maç oynamak çok zor. Hava sıfırın altına düşüyor. 1,5 gün sonra Trabzon 'a final maçına gidiyoruz. Anlayışlı olmaları gerekiyor. Dün de oynayabilirdik bu maçı. Böylece tam kadro sahaya çıkabilirdik. Arkadaşlar bence yanlış saat ve güne maçı ayarladıkları için hatalılar. İnşallah ikinci maçın saatini değiştirirlerse iyi olur. O zaman burada futbolu rahatlıkla konuşabiliriz. İki takım da hazırlık maçı yapar gibi, oynamayan arkadaşları oynattı. Güzel maç oldu. 10 kişi olmamıza rağmen oyundan kopmadık. Güzel de pozisyon yakaladık ama maalesef gol atamadık. İkinci yarıda baskı yedik ama iyi oynadık. 1,5 gün sonra maçımız var Başakşehir'le. Bizim için önemli ve kritik bir maç. Sonra Antalyaspor ile oynayacağız. 2 gün sonra Trabzon maçı var. Sıkıştırılmış ve takımları zorda bırakan bir program. Bana göre sağlıklı bir program değil. Hiç değilse maç saatlerini değiştirirsinler."

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Tamer Tuna'nın açıklamaları

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları