Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor maçının ardındanTahir Karapınar: Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda adım atmış olacaktık"Alternatifli bir kadromuz yok""Genç oyunculara güveniyorum"Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı final niteliğindeydi"Fenerbahçe maçını kazanmak büyük moral oldu"Mustafa AKIN / - Süper...

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

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Tahir Karapınar: Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda adım atmış olacaktık

"Alternatifli bir kadromuz yok"

"Genç oyunculara güveniyorum"

Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı final niteliğindeydi

"Fenerbahçe maçını kazanmak büyük moral oldu"

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, "Bizim için önemli bir maçtı. Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda adım atmış olacaktık. Çok da iyi hazırlandık hafta boyunca ama maça iyi başlayamadık, kolay bir gol yedik. Toparladık, golü attık o ara oyunun kontrolü bizdeydi. 2'nci golü atabilseydik farklı olabilirdi ama kolay bir gol yedik yine. Çok alternatifli bir kadromuz olmadığı için oyuncu değişiklikleri yaptık. Sivasspor iyi oynadı ve maçı kazandı. Bizim için çok kötü bir sonuç oldu ama bu sezonu sonuçta bitirmeliyiz. Takıma baktığımda elinden gelen mücadeleyi yaptı. Koşu mesafelerine baktığımızda rakipten fazla koşmuşuz ama bitirici noktalarda olayı sonuçlandıramıyoruz. Mağlup olduk, üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Umarız önümüzdeki maçlarda telafi ederiz" dedi.

"ALTERNATİFLİ BİR KADROMUZ YOK"

Tahir Karapınar, daha alternatifli bir savunma hattı olsaydı Fenerbahçe'nin durumunun ne olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Alternatifli bir kadromuz yok. Serdar cezalıydı bugün Ozan'ı oynattık. Orta sahada eksildik. Artık bunları yönetimimiz en iyi şekilde düşünür ve ona göre gerekli önlemleri alırlar" şeklinde konuştu.

"GENÇ OYUNCULARA GÜVENİYORUM"

Genç oyuncuların Fenerbahçe'nin geleceği olduğunu ifade eden Tahir Karapınar, "Ben onlara güveniyorum. Ben zaten altyapı görevi için geldim, gençlerin oynamasını çok istiyorum. Zamanlamayı çok iyi seçmek gerekiyordu. Önceki maçlarda küme düşme takımlarıyla oynadık, o riski alamadık. Bu maçta Ömer ile başladık ve iyi performans aldığımızı düşünüyorum. Genç yaşta risk aldı, koştu, mücadele etti. Ferdi bizim için önemli bir oyuncu. Bu oyuncuları kazandık diye düşünüyorum. Gelecekte Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: FENERBAHÇE MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDEYDİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Fenerbahçe maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade ederek, bugünkü maçta mağlubiyet almaları ya da berabere kalmaları durumunda zor duruma düşeceklerini dile getirdi. Rıza Çalımbay, "Burada mağlup olsaydık, berabere kalsaydık, yukarıyla ilişkimiz kalmayacaktı ve bunun farkındaydık. Buradan mutlaka 3 puanla dönmekti amacımız. Planladığımız hücum oynayan, galibiyeti düşünen bir takımdı. Öyle de oynadık. Takımım deplasmanda ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptı, güzel bir galibiyet aldık. Kalan 2 maç bizim için çok çok önemli oldu. O maçları bitirdiğimizde ligi çok iyi bitireceğiz. Sezon başında beri mütevazı bir kadroyla buraya kadar geldik. Herkesin sezon başı düşme adayları arasında gösterilen bir takımdık. Onun için bonservis dahi ödemeden güzel bir kadro yaptık. Şu ana kadar da 3'üncü olarak devam ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel bir performans gösterdiler. Bu sıkıntılı süreçte de sakatlık cezalar olmasından dolayı bazı maçları kazanamadık. Onları kazanabilseydik daha farklı yerde olacaktık. 2-3 oyuncumuz sakat olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşadığımız zamanlarda puan kaybettik. Bu galibiyet bizi tekrar iyi bir yere getirdi. Tek amacımız kalan 2 maçı kazanıp ligi iyi bir yerde bitirmek" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK BÜYÜK MORAL OLDU"

Çalımbay, önlerindeki 2 maçla ilgili olarak ise "2 maçı da kazanırsak Trabzonspor'un durumuna bağlı olacak. Biz 2 maçı kazanalım da ondan sonraki durumu bilmiyoruz. Trabzonspor'un da mağdur olmasını istemeyiz ama öyle bir şey doğarsa 2 maçı kazanırsak bu büyük bir başarıdır. Şu anda bile takımımın yaptığı büyük bir başarıdır. Bu 2 maç çok büyük bir final oldu. Bu maçı kazanmak da büyük moral oldu. Birkaç maçtan beri iyi oynuyoruz ama kazanamıyoruz. Bugün hepsini telafi ettik" diye konuştu.

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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