Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

"Dorukhan'a yapılan faul gibiydi""En az 5-6 oyuncu gerek""Bizi çok zorlu bir sezon bekliyor"Ata SELÇUK / - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak finale çıkma hakkı kazanamadı.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından, System.String[]

"Dorukhan'a yapılan faul gibiydi"

"En az 5-6 oyuncu gerek"

"Bizi çok zorlu bir sezon bekliyor"

Ata SELÇUK/ - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak finale çıkma hakkı kazanamadı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Sergen Yalçın, iyi bir hazırlık maçı olduğunu söyleyerek, "İyi bir hazırlık maçı oldu. 70 dakikaya yakın 10 kişi oynadık, bu zor bir durum. Hazırlık olarak baktığımızda performanstan, mücadeleden, takımın saha içindeki taktik diziliminden memnunum. Bizim için değerli bir maçtı. Mücadele açısından, istek ve arzu açısından gayet önemliydi. 10 kişiyken bile girdiğimiz pozisyonlar vardı, kolay pozisyonları gole çeviremedik. Olur böyle şeyler. PAOK maçına göre daha dengeli, daha toparlanmış, saha içi organizasyonu daha iyi olan bir Beşiktaş vardı" dedi."DORUKHAN'A YAPILAN FAUL GİBİYDİ" Dorukhan Toköz'ün kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyona değinen Yalçın, "Dorukhan'ın orada kırmızı kart görmesi, bireysel hataydı. VAR'dan baktık biz faul gibi. Hakem faul de verebilirdi. Yandan gelen iki oyuncumuz vardı, sarı kartla geçiştirebilirdi. Biraz daha bekleyip en azından VAR'a danışıp karar verebilirdi. Zaten hazır değiliz. Bir de 70 dakika 10 kişi oynayınca oyuncular 1.5 kat efor sarfetti. Hakem arkadaşlar böyle devam ederse bu sezon da çok tartışılacak gibi gözüküyor. Rakibe bir tane bile sarı kart göstermedi. Rakip takım bir tane sarı kart görmedim, burası daha enteresandı. Bu kadar sert oynayan bir takıma karşı oynadı ve kimse sarı kart görmedi" ifadelerini kullandı."EN AZ 5-6 OYUNCU GEREK"Transfer ihtiyaçları olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "Bir oyuncu eksikliği yok, daha fazla var. Önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım. Orada geniş kapsamlı fikirlerimi söyleyeceğim. Bütçeler, ekonomi, transferdeki sıkıntılar ortada. Takımın yüzde 70'ine yakın bizden ayrıldı. Sadece 3 oyuncu aldık. En az 5-6 oyuncu gerek. Bu eksikleri gideremedik ama yönetim çalışıyor. Umarım kısa sürede bazı oyuncular bize katılır."Yalçın ayrıca N'Koudou'nun sakatlığıyla ilgili son durumu yarın öğreneceklerini söyledi."BİZİ ÇOK ZORLU BİR SEZON BEKLİYOR"Turnuvanın çok güzel olduğunu dile getiren Yalçın, PAOK maçında aldıkları eleştirilerle ilgili olarak ise şunları söyledi: "İlk maçımızı PAOK'la oynadık. O maça çok girmek istemiyorum. Çok haksız eleştiri aldık. Bu kadar hazırsız, bu kadar beklenmedik bir dönemde maça çıkıyoruz. Çok iyi bir takımla oynuyoruz. Çok sıkıntılı olduğumuz bir süreçte kaybedebiliriz. Daha birinci maçtan bu kadar tepki vermek, basın açısından, bence çok yanlış. Bizim için bunun iyi tarafı da var; Beşiktaş ile alakası olmayan yazarların neler yazdığını söylediler. Demek ki bizi çok zorlu bir sezon bekliyor. Bu arkadaşlarla mücadele etmek zor olacak gibi gözüküyor. Kimse bizi konuşmuyor zannetmesin. Biz gerektiği zaman, gereken kişilere, gereken cevabı veririz."

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise turnuvanın kendileri için çok iyi olduğunu ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sergen Yalçın, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 00:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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