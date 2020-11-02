Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

02.11.2020 23:17
Demir Grup Sivasspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 7'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, konuşmasına, İzmir'deki deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dileyerek başladı. Ömer Erdoğan, maç için yaptığı değerlendirmede ise oynanan oyundan memnun olduğunu dile getirdi.ÖMER ERDOĞAN: OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUMKovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından 20 günlük süreçte çok fazla antrenman yapamadıklarını ve bu maça 2-3 takım antrenmanı ile hazırlandıklarını anlatan Erdoğan, "Sağ olsun oyuncularım sahada karakter gösterdiler. Maçın son dakikasına kadar, hatta 10 kişi kalmasına rağmen galibiyeti arayan bir takım vardı sahada. İyi mücadele ettik, rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz ama bu oyuncu grubuyla inşallah daha çok çalışarak daha güzel sonuçlar alacağız. Gönül isterdi ki bugün kendi evimizde, Hatay'da ilk defa ışıklandırma altında oynanan maçı galibiyetle bitirmek ama kısmet değilmiş. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz bu oyuncu grubuyla çok daha güzel başarılara imza atacağız" dedi.RIZA ÇALIMBAY: BU OYUN BİZİ KURTARMAZMaça çok iyi başladıklarını söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise istedikleri golü bulduklarını fakat çok kısa sürede de gol yediklerini belirtti.

Yedikleri golün kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Çalımbay, "Çünkü maçtan önce konuştuğumuz şekilde, dikkat etmemiz gereken bir şekilde gelişti pozisyon. Maalesef öyle gol yedik. Ondan sonra ortada bir maç geçti, yani Hatayspor da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. 10 kişi kaldıklarında Hatayspor, bizle pozisyon yakaladılar, biz de yakaladık. Güzel bir maç geçti. Ama oyun olarak kendi adımıza baktığımız zaman bu oyun bizi kurtarmaz, yani hiçbir türlü kurtarmaz. Bizim bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Sakat oyuncularımız var, hazır olmayan oyuncularımız var, sakat sakat oynayan var. Şu an sıkıntılı bir durumdayız bu konulardan dolayı. Ama Perşembe günü Karabağ maçı var, arkasından iki gün sonra Galatasaray maçı var. Hep böyle sıkı maçlar oynuyoruz. Tek düşüncemiz bu iki maçı güzel bir şekilde bitirip, o 15 günlük arayı iyi bir şekilde değerlendirip, sakat arkadaşlarımız da geldikten sonra hem ligde hem de Avrupa'da çok daha başarılı olacağız" diye konuştu.

- Hatay
Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor maçının ardından

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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