Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında ilk olarak şunları söyledi;

"Açıkçası son iki maçta 5 puan kaybetmeyi beklemiyorduk ama Ankara'daki şekil, aşağı yukarı burada da devam ediyor. Tabi bugün futbolun başka bir yüzünü de görüyoruz. Nasıl oynarsanız oynayın, ne kadar iyi oynarsanız oynayın, sonuçta içeri atacaksınız. Yarım pozisyon dahi vermediğiniz, bir değil bakın; Yarım pozisyondan 2 gol yiyorsunuz. Kalemize gelmemişken 1 gol yedik. 1-1 yaptık, oyunu iyi oynamaya başladık, ne istiyorsak anlayışımız adına müthiş uygulamaya başladık bu sahaya rağmen. Pası denemekten vazgeçmedik. Rakibin arkasına, blok arasına yerleştik, sette bayağı iyi işler yaptık ama devre sonuna doğru olmayan bir pozisyondan gol yedik ve devreye böyle girdik. İkinci yarı oyunumuz devam etti. 2-2'yi bulduk ama ne kadar çabalarsak çabalayalım gol atamadık. Tek tehlike görmedik kalemizde. Yakında herkes kaybedecek sadece biz değil. Ama bir 59'uncu dakika var ki önce Fernandes'in ayağına basıldı, ses yok. O pozisyonun devamda Henry'ye yapılan bir hareket var. Arkadaşlar; VAR'daki Ali Palabıyık uluslararası maç idare eden bir hakem. Ayağını kaldırır ve ayağınınız düz devam ederseniz rakibimize gelir. Beşiktaş maçında Diagne atılıyor... Oradan sonra uzatmalarla birlikte 38 dakika var. 11'e 10 oynamak başka, 11-11 başka. Kırmızı kartın başka nasıl bir tarifi olur. Topa vurmuş öyle diyorlar. Buna kırmızı kart demeyen bir Allah'ın kulu var mıdır acaba? İki Ali bir kırmızı edemedi."

"HER HAFTA GALATASARAY İLE İLGİLİ BİR VUKUATINIZ VAR"

Karşılaşmanın hakemi hakkında açıklamalarını sürdüren Terim, "Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Geçen hafta hemen atıyorsun, şiddetli hareket diyorsun; 3 maçtan başlaması lazım? Futbol oynayan bir insan, 3-5 şekilde ayağını kaçırır oradan. Ali Şansanal bugün gayet iyi bir maç idare etti. Ama oyunun bu bölümleri atlarsa olmaz. Bu pozisyona sarı kart yok, faul değil. Aleyhimize de demek bir faul olabilirdi. Bize öyle bir mizansen çiziyorlar ki biz hiç top oynamadık, takım yönetmedik? Her şeye bir kulp. Bugünkü de topu vurdu. Topa vurunca her şey serbest demek ki? Yapmayın Allah aşkına ya! Ben anlamadım. Biz en az kaç maç 10 kişi oynadık ya! Son Ankaragücü maçı Mostafa. Bu nasıl bir şeydir ya! Buna nasıl ikna edebilirsiniz. ya her hafta Galatasaray ile ilgili bir vukuatınız var ya! Buna rağmen Halil, Kerem, Arda, Falcao, Henry; atamadık da atamadık! İstatistiklere de baktık olması gereken de buydu ama bazen o da yardımcı olmuyor size. Hem iyi oynayıp hem de kazanmak her zaman arzumuz ama girmeyince girmiyor. Kötü gol yemek yakışmadı bize. Ligin en az gol yiyen ekiplerinden biriyiz ama maalesef kaybettik. Daha ligin sonuna çok var. Devam edeceğiz. Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz" diye konuştu.

"BAŞKA ŞEHİRDE OYNAYACAK HALİMİZ YOK"

Saha zemini hakkındaki eleştirilerini de dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biz buna rağmen kendi oyun anlayışımızı, oyunu domine eden oyun anlayışını oynamaya çalışıyoruz bu sahaya rağmen. Hakikaten kötü sahamız. Öyle yeşil olduğuna bakmayın. Bütün oyuncular da şikayetçi. Başka sahada oynar mıyız bilmiyorum. Olimpiyat mantıklıydı. Bugün de Karagümrük oynadı orada; nasıl olacak? Açıkçası bu sahada devam edeceğiz. Son oynadığımız maçtan 8 gün geçti, daha beter olmuş maalesef. Başakşehir'in sahası denk gelirse o da başkalarına yardım ettiği için o sahanın zemininde de bozulmalar var. İstanbulspor'un maçları var. Başka şehirlerde oynayacak halimiz yok. Pas ve domine etme avantajımızı ne kadar kullanırız bilmiyorum, hata yüzde 50 yüzde 50" dedi.

"KEREM YAVAŞ YAVAŞ 11 OYUNCUSU OLACAK"

Kadrodaki değişikliklerle ilgili gelen soruya ise Terim, "Çarşamba-Pazar, salı-cumartesi oyunlarında bir takım oyuncular değişecek. Değişmeye de devam edecek ama bazen sakatlıklar, bazen sakatlık sonrası dönüşteki fiziği yetersizlik, yorgunluklar, bizi oyuncu değiştirmeye zorluyor. Bugün Martin hata yaptı ama ikinci golde devam ediyor hataları orta saha ve diğer defans oyuncularının? Saracchi sakatlıktan çıktı, sağ bekimizde bazen değişiklik oluyordu. Luyindama ve Donk değişebiliyordu. Etebo-Taylan değişikliği? Taylan hiç durmadan oynamıştı. Hiç istirahat etmedi. Etebo ile değiştirdik. Etebo da iyi oynadı. Taylan da oynayacak, Etebo da oynayacak. Taylan benim önemli oyuncularımdan birisi. Yerine oynayan da iyi oynadı. Bugün de Taylan iyi oynadı. Benim böyle bir tercihim oldu. Sakatlığı yoktu, tamamen benim tercihimdi. Kerem ise 11 oyuncusu olmaya yavaş yavaş başlayacak merak etmeyin. Galatasaray camiasının çok uzun yıllar göreceği bir oyuncu olacak inşallah. Onlara şans vermek çok önemlidir ama zamanlaması müsaade edersiniz Türkiye'ye birçok genç oyuncu hediye etmiş biri olarak bana ait olsun" şeklinde konuştu.

"VAR HAKEMİ MAÇ YÖNETMEMELİ"

VAR hakemleri yabancı olması hakkında gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi:

"VAR sistemi hepimizi küçük hataları dahi görmesi açısından tercihiydi. Yani hakemlerimizin her şeyi göremediği maçların sonunda, 'hakemler de insandır hata yapar' kavramını geride bıraktı. Futbolun temposu, hızı ve çok çabuk değişkenliği, artık kararlarda sağlamanın da yapılması, daha fazla gözün aynı anda yardım edeceği yerlerde yardım etmesi gibi yorumlanabilir bir sistemdi VAR. Ancak VAR'a rağmen ben var sıkıntılara katılıyorum ama yabancı olmasına katılmıyorum. VAR hakemlerinin aktif olmamasından yanayım. VAR hakemi maç yönetmemeli bana göre. Oyunu TV'den izlemek başka bir şey, 3 gün sonra maçta olmak başka bir şey. Kulüpler Birliği'nin deklarasyonunu da gördüm. Kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Herkesin maç öncesi maç sonrası beyanlar, linç etme bilmem ne! Öyle bir ülkedeyiz. Bu bir defa herhangi bir hakemin maçı rahat yönetmesini engelliyor. Ben iğneyi kendime batırıyorum. Her hafta nasıl bir stratejiyle tesir altında bırakıyoruz, nasıl bir söylemle etki altında bırakıyorum öyle devam ediyoruz. Bu bahar ortamı değil. Adam daha maçı yönetmeden dayağı yiyor zaten bu birincisi. İkincisi ise dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konusu konuşulmaz. Şimdi 7 hakem varken, top auta çıkar da korner verir, o da gol olursa adam da bağırır. 7 hakem varken bunun bir kısmı elektronik, bir kısmı buradayken, kırmızı kartı görmezseniz? ya kardeşim mesele en az zararla ve hatayla kapatabilmek. Bunun için VAR oldu. İnsanlar da haklı, attığınız yediğiniz goller, sayılmayan goller... Hakemler hata yapar dedik, hakem sayısı yükseldi, profesyonelliğe dönüldü, her gün eğitim yapıyorsunuz. ya iyi niyetli olmayanlar da var! Ayağına vuruyorsunuz, boğazını tutuyor. Hiçbir şey yok yere atıyor kendini. Pandemi de yeni bir kültür geliştirdi; 'Ah', 'Oh' kim fazla bağırırsa? Şeref tribününden küfür ediyorlar, locolardan küfür ediliyor, hakaret ediliyor. Sadece İstanbul'da değil. Seyirci yok ya! Çekiyor ondan sonra sarhoş arkadaşlar? Bu da üstüne binince hakem direkt hedef alınmaya başlandı. Ses duyuluyor bu sefer. Sonuç olarak bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var. Ama bizim VAR gibi değil, hakikaten 'var.' 3-4 hakem varken her şeyi kabullendik ama böyleyken kimse kabullenmez, kimse. Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman ya işimize son verilir ya da biz istifa ederiz. Futbolcular da aynı şekilde başka takıma giderler, yani herkes bir bedel öder. Ama futbolun paydaşları içinde ödemeyen, hep haklı görünen, inadına devam edilen bir şekil türedi. Dolayısıyla futbolun paydaşları sözle değil hakikaten bir araya gelmeli. Uzun bir konu oldu ama daha bu çok gider. Çözümü de inşallah bundan sonra bir araya gelir ve çözeriz inşallah."

ÇALIMBAY: GALATASARAY GİBİ BİR TAKIMDAN PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten iyi bir maç oldu. Hem bize olsun hem Galatasaray açısından olsun, iki takım da yenmek için oynadı. İyi mücadele oldu. Özellikle ikinci yarı golü bulduktan sonra kontra atak fırsatlarımız oldu ama değerlendiremedik. Deplasman takımı olarak çok iyi bir mücadele ettik. Beklemediğimiz bir penaltı oldu. Ayrıca buraya çok da eksik geldik. Mücadeleden çok memnunum. Galatasaray gibi bir takımdan puan aldığımız için çok mutluyum. Önemli olan kalan maçlarımız, onlara bakacağız. Galatasaray geçen hafta puan kaybettiği için bu hafta onlar için önemliydi bizim içinde önemliydi. İki takımı da tebrik etmek lazım" dedi.

"BOYD'UN BU ŞEKİLDE KONUŞMASI DOĞRU DEĞİL"

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Boyd'un yaptığı açıklamaların sorulması üzerine ise tecrübeli çalıştırıcı, "Öyle söylemesi doğru değil. Profesyonel bir oyuncu. Sivasspor forması giyiyor, ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman da gizlemedim. Ama başka bir yerde bize ne gerekiyorsa sorumluluk, onu yapıyoruz. Onun ben kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum. Boyd her şey bir tarafa karakter olarak müthiş bir insan. Duygusal yönden söylemiştir belki. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçta söylemesi doğru değil. Büyük bir sorumluluğumuz var. Oynadığımız takım Galatasaray ve saygı duymak lazım. Beşiktaş maçında inşallah sakatlık olmazsa tabi ki oynayacak ve her şeyini verecektir inanıyorum" diye konuştu.