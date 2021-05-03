Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

03.05.2021 23:30
Demir Grup Sivasspor maçının ardından, System.String[]

Demir Grup Sivasspor maçının ardındanKadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) -Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) -

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PİNTO: TOPU KAYBEDİNCE ORGANİZE OLAMIYORDUK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, ilk 5 dakikada maça iyi başladıklarını söyleyerek, maçın ilk dakikalarından sonra takımın organizasyonunu kaybettiğini söyledi. Takımın topu kaybettiğinde yeteri kadar etkili olamadığını aktaran Pinto, ilk yarıda ofansif anlamda rakibe zarar verecek pozisyonlar bulamadıklarını ve sadece kaleyi bulan bir şutlarının olduğunu belirtti.

İkinci yarıda takımın iyi toparlandığını ama gol bulamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

'Kenarları iyi kullandıkları için orta alanı dengelemeye çalıştım. Çok garip bir gol yedik. Orada 6 kişiye 2 kişiydik sanırım. İkinci yarıda ofansif olarak daha iyi oynadık. Takım fiziksel olarak tam dinlenmemiş olduğu için ilk yarıda yön değiştirmeleri yapamadık. Bunu dengelemek için ikinci yarıda sistemi değiştirdik. Daha sonra sistem değişikliği ile benim görmek istediğim takımı gördüm. Birçok pozisyon bulduk, rakip kaleyi zorladık ama gol atamadık. Bu maçı kazanıp 5'inci olmak istiyorduk.

Mirza Cihan'ı ilk defa ben oynatmaya başladım burada. Antrenmandaki performansı takıma katkı sunacağını gösterdi. Mirza daha çok çalışmalı ve gelişmeye devam etmeli. Daha zamanı var. Ona biraz zaman tanımak lazım, iyi çalışıyor, takıma katkı sağlayabileceğine kendi de inanıyor.?

RIZA ÇALIMBAY: AVRUPA HEDEFİ İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR ÇOK ÖNEMLİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, önemli bir galibiyet aldıklarını ve takımın son 3 maçının Avrupa yolunda çok önemli olduğunu kaydetti.

Çalımbay, galibiyet için sahaya çıktıklarını kaydederek, 'İki takım için de Avrupa yolunda önemli bir maçtı. Biz buraya galibiyet için geldik. Her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz. Bugün de ilk yarı gayet iyi oynadık. Skoru da yakaladık. İkinci yarı Gaziantep oyuncu ve taktik değişikliklerle baskı oluşturdu. Ama hem defans bölgesi hem de orta sahamız gerçekten mükemmel mücadele etti. İyi bir galibiyetle maçı bitirdik. Şimdi üç tane önemli maçımız kaldı. Kalan bu üç maçımızı da en iyi şekilde bitirip ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Geçmişte çok sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları aştıktan sonra önemli bir seri yakaladık. Bütün amacımız kalan üç maçı da kazanarak seriyi sürdürmek. Bu maçları kazanıp Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz' diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Gaziantep, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti 13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel         
23:52
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti         
22:37
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor         
21:45
Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi         
21:40
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular         
19:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:04:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement