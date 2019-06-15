Demir Grup Sivasspor Mamadou Samassa'yı kadrosuna kattı
3 saat önce
Demir Grup Sivasspor Fransa 2'nci Lig'de mücadele eden Troyes'un Mali'li kalecisi Mamadou Samassa'yı transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
Demir Grup Sivasspor Fransa 2'nci Lig'de mücadele eden Troyes'un Mali'li kalecisi Mamadou Samassa'yı transfer etti.
Kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Fransa'da Troyes forma giyen Mamadou Samassa ile başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı."
16 Şubat 1990'da Montreuil'de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven geçen sezon Troyes'da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gördü. Mamadou Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 29 yaşındaki Samassa, 14 kez Mali milli takımının formasını giydi.
- İstanbul
Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?
Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek
İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor
Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir