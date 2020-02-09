Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor , sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , "Maçın başından sonuna güzel oynadık. Son paslara dikkat etsek galip gelebilirdik" dedi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "İki takım da kazanabilirdi. Bizim için Sivas deplasmanından 1 puan kötü değil" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: "MAÇIN BAŞINDAN SONUNA MÜKEMMEL OYNADIK"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir lig maçı olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan kritik bir maçtı. İyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. 2 gün önce kupa maçı oynadık. 5-6 takımı etkileyecek sakatlar vardı. Kulübede ofansa müdahale edecek oyuncumuz yok gibiydi, Yasin dışında. Maçın başından sonuna mükemmel oynadık. Gol yememize rağmen oyundan kopmadık ve golü bulduk. İlk yarıda son paslara dikkat etsek rahatlıkla galip gelebilecektik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eksikler mazeret değil, mükemmel oynadık. Antep'te sadece istediğimizi oynayamadık. Üzüldüğüm bir kere de bizim için VAR'a gitsinler. Maalesef bir tane penaltımız yok. Pozisyon mu yok, hayır bir sürü var. VAR'a gitseler belki bir şey görürler. Oysa 1 santim ile Rize maçında golümüzü yediler. Oyun olarak çok memnunum. Yolumuz çok uzun. Haftaya kritik maçımız var. Kupada maçımız var. O maçın saatinin geç olduğunu söyledik. Onun ardından Trabzon 'da çok çok önemli bir maç oynayacağız. Hedefimiz oradan puan ve puanlarla dönmek. Eksikler de gelebilirse daha alternatifli kadro ile gitmiş olacağız" dedi.

"HAKEM VAR'A GİTSE BELKİ FARKLI ŞEYLER ÇIKACAKTI"

Son dakikalarda tartışılan penaltı pozisyonunda VAR'a bakılmamasına tepki gösteren Çalımbay, "Bizimkine bakmazlar, Rize maçında da var. VAR, var ve gitmiyorlar. Gitseler belki görecekler. Ligde daha 1 tane penaltı atamadık. Mütevazi bir takımız. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermesi gerekiyor. O pozisyonda VAR'a gitse belki farklı şeyler çıkacaktı" şeklinde konuştu.

OKAN BURUK. "İKİ TAKIM DA KAZANABİLİRDİ"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Hava ve saha şartlarının zor olduğu, iki takımı da korkutan bir sahada çok çekişmeli bir maç ortaya çıktı. İki takım da kazanmak için gelinden geleni yaptı. Tempolu, istekli, özellikle maçı televizyondan izleyenler için güzel bir karşılaşma oldu. İki takım da kazanmak istiyordu. Oyun elimize geldi. 80'inci dakikada yediğimiz gol var, 1-0'ı koruyabilirdik. Sonrasında Sivasspor'un da bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da kazanabilirdi. Bu sonuç, birer puanı da bizim için Sivas deplasmanında çok kötü bir sonuç görmememiz gerekiyor. 80'de golü yemesek, 3 puanla da ayrılma şansımız vardı. Hem Sivasspor hem kendi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Ligin üst sıralarına yakışan bir karşılaşma oldu. Bu periyotta kalan maçlarda en yüksek puanı toplayan kendine avantaj yakalayacak. Lig yarışına zorlu bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

-Okan Buruk'un açıklamaları

(FOTOGRAFLI)

- Sivas