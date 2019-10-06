Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Rıza Çalımbay

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendikleri maçta çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kritik olarak nitelendirdikleri ligdeki son 4 maçtan çok iyi şekilde çıktıklarını belirtti.

Ankaragücü maçının da herkese kolay gibi göründüğüne dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:

"Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Maçın başında da şanssız bir gol yedik. Futbolda bu olabiliyor. Süre çok olduğu için onu telafi etme şansımız vardı ve biz de onu telafi ettik. İyi bir galibiyet aldık, iyi mücadele ettik. Zaman zaman çok iyi oynadık. İyi pozisyonlarımız oldu. Biz yeni bir takımız, yeni arkadaşlarımız var ve halen hazır olmayan arkadaşlarımız var. Sakatlarımız var buna rağmen çok iyi bir hava ve arkadaşlık yakaladık. Bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyoruz."

Ligde konum olarak çok iyi durumda olduklarını vurgulayan Çalımbay, "Önemli olan ligin sonundaki konum. Ligin sonuna kadar iyi bir istikrar yakalamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aksoy: "İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol demoralize etti"

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy da oyuna iyi başlayamadıklarını belirtti.

Maçın başında adapte olmakta zorlandıklarına değinen Aksoy, şunları kaydetti:

"Belki iklim, belki deplasman psikolojisi. Zorlanırken golü bulmamız önemliydi, 1-0 öne geçtik. Koruma iç güdüsü, geri çekilme ve biraz hatalar yaptık. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol demoralize etti. Ondan sonra risk aldık. 65. dakikadan sonra son 5 dakikaya kadar Sivasspor'u kendi alanına kapattık. Oyuna daha hakimdik, daha iyi pozisyonlar bulduk, o ara goller yapabilseydik galip gelebilirdik. Normal olarak son dakikalarda risk alınca 3'üncü golü kalemizde gördük. Ama futbolcularımız çok iyi mücadele etti, hepsini kutluyorum. Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanıp, iyi bir netice almak istiyoruz."