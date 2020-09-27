Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İkinci yarı iyi şeyler yaptık ama yetmez. Oyunumuzun üzerine çıkmamız gerekiyor dedi.

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İkinci yarı iyi şeyler yaptık ama yetmez. Oyunumuzun üzerine çıkmamız gerekiyor dedi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa ise Tam hazır olmamamıza rağmen iyi mücadele ettik diye konuştu.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstediğimiz şeyleri tam yapamadık. Pozisyon da verdik. Bu da sezon başında gayet normal. Yeni gelenler var, belli bir uyum süreci var. Bunları yaşıyoruz şu anda. Baktığımızda transfer ettiğimiz oyuncular kariyeri çok iyi oyuncular. Şu anda istediğimiz şekilde hazır olamadılar. 18 günlük bir boşluğumuz var. Onu çok iyi değerlendirip, arkadaşların kapasitelerini yerine getirmemiz gerekiyor. Onu da yapacağız. Maçın ikinci yarısı yaptığımız değişikler, taktikler olsun tamamen oyunu kontrol altına aldık. Ataklarımız oldu, her yerden. Toplar içeriden çıktı. Güzel şeyler yaptık. İkinci yarı daha derli toplu, daha iyi atak oynayan bir takım olduk ama bu bize yetmez. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunun biz farkındayız. Bundan sonraki maçımız Kayserispor ve ardından Avrupa maçı oynayacağız. Bizim için zor günler başlayacak. Hafta sonu ve arası maçlar oynayacağız. Onun için de arkadaşları çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Arkadaşlara uzun bir süreden sonra ilk defa izin verdik, cuma günü tekrar çalışmalarına başlayacağız. Hazırlık maçı yapacağız, milli maç arasında. Diğer arkadaşlarımız eksiklerini giderecek ve inşallah lige çok daha iyi bir şekilde başlayacağız. Bugün oynadığımız maçtan sonra bir şey ilginç oldu. Geçen sezon da 3 maçta 4 puan almıştık, yine aynı şekilde oldu. İnşallah aynı şekilde de nasıl geçen sene devam ettiysek aynı şekilde de devam etmemiz gerekiyor. Ama muhakkak şu oynadığımız oyunun üzerine diğer oyuncularımızın da bireysel olarak çok üst düzeye çıkmaları gerekiyor ifadelerini kullandı.FUAT ÇAPA HER GÜN ÜZERİNE KOYACAĞIZSivas deplasmanının kolay olmadığını ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Futa Çapa ise, Sivasspor, geçen sezon ligin iyi takımlarındandı. Kadrosunun çoğunluğu devam eden bir oyuncu grubuna sahip. Biz ise tamamen yeni oluşan bir kadromuz var. Karşılaşma öncesi oyuncularımıza şunu söylemiştik. Bizim öncelikle kimliğimizi belirlemeyiz. Nasıl oynayacağız, nasıl oynamamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirince, ikinci topta da futbol skor oyunu olduğu için skor üretmek için oynayacağız. İlk devre özellikle çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Birinci bölgeden 2 ve 3'üncü bölgeye geçişlerimiz iyiydi. 3'üncü bölgedeki kondisyonumuz sağlıklı değildi. Bu da gayet normal. Çünkü, çok sayıda yeni oyuncumuzun olması nedeniyle saha içindeki koordinasyonumuzun eksik olduğunu görüldü. İlk devre net pozisyona giren bizdik. Tercihlerimizi doğru yapsak belki daha fazla pozisyona girebilirdik. Son yarım saat Sivas'ın baskılı görünmesi normal. Bizdeki oyuncuların fiziksel olarak düşüş yaşaması, geç katılım ve geçen sezon az maç oynamaları nedeniyle net gözüktü. Orta sahada topu tutamadık ve rakip dominant gözüktü ama pozisyon vermedik. Bu bizim adımıza sevindirici. Cuma günü Kayseri maçımız var, ona da iyi şekilde hazırlanıp inşallah 3 puanı hanemize yazdırıp, 14 günlük süreçte de elimizdeki oyuncuları fiziksel olarak belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Çünkü şu anda seviyemize denk değil. Oyuncularımızın bazıları lig seviyesindeyken, bazıları çok geride. Öncelikle bunu homojen hale getirmemiz gerekiyor. Takımdan tam olarak verim alalım. Son yarım saatteki oyun karakteri, mücadele arzusu ve istek görülmeye değerdi. Bundan dolayı oyuncularımızı kutluyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü belirli bir plan projeyle geldik. Her geçen gün üzerine oyan bir Ankaragücü olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sivasspor'a da başarılar diliyorum' diye konuştu.BOLİNGİ'NİN DİRSEĞİ ÇIKTI

Maçta sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Bolingi'nin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Çapa, Bizim adımıza talihsiz bir sakatlıktı. Dirseğinin çıktığını duyduk. Şu an hastanede. İnşallah bir an önce aramıza döner. Zaten yönetimin çalışmaları var. 1-2 oyuncu daha aramıza katacağız. Bunlardan bir tanesi de hücum bölgesi olacak. Çünkü lig uzun, maç sayısı fazla olacak. Artı kupa maçları da olacak. Önümüzdeki hafta arkadaşlarımız katılacak olursa tamamen kalan maçlara konsantre olacağız şeklinde konuştu.


MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 20:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi         
22:48
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi         
20:41
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 03:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei