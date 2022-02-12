Üye Girişi
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

12.02.2022 13:51

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazırSİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci hafta maçında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla...

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci hafta maçında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır
SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:14 CHP'li Aykut Erdoğdu gelen doğal gaz faturasına isyan etti: Bu olacak iş değil
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:32:14. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement