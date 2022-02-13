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SPOR Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

13.02.2022 16:41

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardındanHüsnü Ümit AVCI - Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki tane güzel gol attık. Bana göre altın değerinde 3 puan kazandık.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki tane güzel gol attık. Bana göre altın değerinde 3 puan kazandık. İyi bir maç kazandık" dedi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Atilla Gerin ise "3 puanı alamadığımız için üzgünüz. Arkadaşlarımız yine de iyi oynadılar. Bundan sonrada 14 tane maç var. Puanlara talibiz. Bir yerler de çıkış yakalayacağız" diye konuştu.

Süper Lig'in 25'inci hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Tek hedefimiz tabii ki kendi sahamızda bu maçı kazanmaktı. Geçen hafta istemediğimiz şekilde çok hatalar yaparak bir maç kaybettik. Bugünkü maçta da kötü oynadığımız bir ilk yarı vardı. En kötü oynadığımız bir ilk yarıydı. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Maçtan önce konuştuk ve zor bir maç olacağını biliyorduk. Bizim için önemli olan Malatya içinde çok önemliydi. Çok iyi bir hücum hattına sahiplerdi. Bizi çok zorladılar. Biz bir tane gol yedik ama başka da yiyebilirdik. Ben ilk defa ilk yarıda oyuncu değiştirdim. İki tane güzel gol attık. Bana göre altın değerinde 3 puan kazandık. İyi bir maç kazandık" dedi.

"3 PUANI ALAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Atilla Gerin ise "3 puanı alamadığımız için üzgünüz. Hak ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlara rağmen kazanamadık. Üzgünüz. Pozitif bir enerji ile başladık. Bu değişim ve Adem hoca zaten oyuncuları birebir tanıyan birisidir. Şu anda da liderimiz kaptanımız. Bu mücadelenin inde olacağız. Bu maçı da fırsat maçı olarak görmüştük. Arkadaşlarımız yine de iyi oynadılar. Bundan sonrada 14 tane maç var. Puanlara talibiz. Bir yerler de çıkış yakalayacağız.

Bu maçta sahada olmayan Adem Büyük hakkında konuşan Gerin, "Saha içindeki Adem Malatyaspor'un en büyük kozlarından biridir. Onu bu maçta çok aradık. İyi mücadele ettik ama olmadı. Takım üzerinde bir şansızlık var. İnşallah biz bu mücadelenin içerisinde olduğumuz göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

SPOR Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

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Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay, Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Demir Grup Sivasspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika


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