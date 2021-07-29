UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Moldova temsilcisi Petrocub arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Hakan Arslan, Fajr, Henrique, Felix, Sefa Yılmaz, Kayode
Petrocub: Meira, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Revenco, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Mihail Platica, Sergiu Platica, Ambros???????.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Demir Grup Sivasspor-Petrocub - Son Dakika Spor