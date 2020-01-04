Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer bekliyor - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer bekliyor

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarı öncesinde 3-4 transfer yapmaları gerektiğini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer bekliyor, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarı öncesinde 3-4 transfer yapmaları gerektiğini söyledi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer döneminde takımların kadrolarını güçlendirmek için takviyeler yapacağını belirten Rıza Çalımbay, "Her şeye hazır olmak için çalışmamız gerekiyor. İkinci yarı zor geçecek. Onun için bizim oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Mutlaka 3-4 takviye yapmamız gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz. Devre arasında transfer yapmak çok zordur. İstediğin oyuncuyu almak istesen fiyat açısından yüksek olabilir. Onun için bizim takımımıza uyacak iyi arkadaşları almaya çalışacağız. Bulduklarımız da var ve 1 hafta içinde bitireceğiz. Mevkiden ziyade, Gençlerbirliği maçında üç arkadaşımızı eksikti, oyuncu değiştirecek futbolcumuz yoktu. Alacağımız arkadaşlar o şekilde olacak." ifadelerini kullandı.

Kamp dönemini verimli geçirmek istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Burada 1 hafta kalacağız. Daha sonra kupa maçı ve sonra da Beşiktaş ile oynayacağız. Yoğun bir tempoya gireceğiz. Bugün gördüğünüz gibi takımın yüzde 60'ı yok. Onların hepsi bugün gelecek ve yarın tam takım olarak başlayacağız. İlk yarıda yaptığımız güzel şeylerin yanında hatalar da oldu. Onları burada çalışarak, konuşarak düzeltmeye çalışacağız. İkinci yarı ilk yarı gibi olmayacak, zor olacak." şeklinde konuştu.

"Ne Emre ne de Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok"

Rıza Çalımbay, adları transfer gündeminde yer alan oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalacağının altını çizerek şöyle konuştu:

"Şimdi biz onu kapattık. Bu saatten sonra ne Emre ne de Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok. 10-12 gün sonra lig başlıyor. Onların da gitmeye niyetleri yok. Buradan devre arası gitmeleri dezavantaj olabilir. Bu sezonu çok iyi bitirip daha kuvvetli bir şekilde gidebilirler. Sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. İkinci yarıya konsantre olmaları gerekiyor. Onlarında kendi oyunlarının üstüne çıkmaları gerekiyor."

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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