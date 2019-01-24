Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 19'uncu hafta maçında kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 19'uncu hafta maçında kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, baklava ikrem ederek başarı diledi.

Demir Grup Sivasspor, pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, açma-germe ve toplu koordinasyon hareketleri ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı. Antrenmana futbolcular tam kadro katıldı. 

Antrenmanı Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti. Demir Grup Sivasspor'un hem maddi ve hem de manevi olarak her zaman yanında olduklarını belirten Vali Ayhan, Gizli ve özel bir Sivasspor hayranıyım. Sadece vali olarak görev olarak değil, normal vatandaş olarak Sivasspor hayranıyım dedi. Takıma Trabzonspor karşısında başarılar dileyen Vali Ayhan, futbolcular ve teknik heyetle birlikte fotoğraf çektirdi. - Avcısivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Sivasspor, Spor
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