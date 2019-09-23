Demir grup sivasspor - trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Detayda yaşadığımız zorluğun faturasını ödedik" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Özellikle son dakikada attığımız golle kazandığımız için mutluyuz. İyi bir galibiyet aldık" dedi.2-1 sona eren karşılaşma sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. İstekli, arzulu oynamaya çalışan bir takımız ama özellikle deplasmanlarda penaltı dahil olmak üzere bir çok pozisyon yapamadığınız anda zaman zaman zorlanırsınız. Biz de bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm. Çalışacağız, devam edeceğiz" dedi.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise güzel bir lig maçı olduğunu belirterek, "Maçın içinde her şey vardı, goller vardı, kaçan goller vardı, penaltı vardı, direkten dönen toplar vardı. Hakikaten iyi bir mücadele oldu. Biz maçın başında golü yedik ama hiç bir zaman oyundan kopmadık. Maçın başında gol yemek bazen takımları demoralize eder. Biz de bir an onu yaşadık bir 5 dakika ama ondan sonra toparladık. Oyunumuzu oynamaya başladık. Sonra devre arası ve devre arası olmadan yaptığımız değişiklikler, içeride değiştirdiğimiz oyun taktiği hepsi işe yaradı. Çok iyi şekilde ikinci yarıya başladık ve sonradan giren arkadaşlarımız da gerçekten çok etkili oldular. İyi bir galibiyet aldık. Zaten biz bu maçı konuşurken arkadaşlarımıza da aynı şekilde konuştuk. Ne olursa olsun oyundan kopmamamız gerekiyordu. Çünkü karşımızdaki takım iyi bir takım, çıkışta olan bir takım. Onun için de çok dikkatli olmamız gerektiğini ve ne olursa olsun oyundan kopmayacağımızı söylemiştik ve onu gerçekleştirdi arkadaşlarımız. İyi bir galibiyet aldığımız için, özellikle de son dakikada attığımız golle kazandığımız için çok mutluyuz. 3 maçtır galip gelemiyorduk. Bu bizim açımızdan çok çok önemliydi. Şimdi önümüzde gerçekten kritik maçlar var. Lig çok uzun bir maraton, bir galibiyetle lig bitmiyor. Artık önümüzdeki Alanya maçı ve ondan sonraki Ankaragücü maçı bizim için çok önemli. Onları da iyi bir şekilde bitirirsek çok büyük bir avantaj yakalamış olacağız. Çünkü bizim takımımızda hala hazır olmayan arkadaşlarımız var. Örneğin Fernando, Traore, Armin. Bunların hepsi hem sonradan gelen bizimle hazırlık dönemi geçiremeyen arkadaşlar. Onları mecburen oynatmak zorunda kalıyoruz. Milli takım arası bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Onların da katılımı ile alternatiflerin daha çok olduğu bir takım olacağız. Ondan sonra da inşallah daha iyi gitmeye başlayacağız" dedi. Çalımbay, Trabzonspor'un penaltı pozisyonu öncesinde lehlerine olması gereken bir faul pozisyonunun verilmediğini iddia etti.

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Ünal Karaman'ın açıklamaları

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları