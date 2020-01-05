Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Minyatür kale ve dayanıklılığa yönelik çalışmalarla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Demir Grup Sivassporlu bir grup taraftarın da takip ettiği idmanda futbolcuların neşeli olması dikkati çekti. Öte yandan Rıza Çalımbay, antrenman sahasında bir süre torunuyla futbol oynadı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'ın Murillo transferinde hesaplarını bozan sakatlık
Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun katillerini istiyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var" Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı

Son Dakika Haberleri
01:41 Marko Marin, Al Ahli'ye transfer oldu! Mirsad Türkcan... - Son Dakika Spor
01:26 Roma 0-2 Torino - Son Dakika Spor
01:21 Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
00:11 Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti - Son Dakika Spor
23:56 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları - Son Dakika Spor
20:45 Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı - Son Dakika Spor
20:23 Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 05:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]