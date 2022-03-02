SPOR Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Finale kalmak ve kupayı kazanmak istiyoruz" dedi. VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "Golü atanın kazanacağı bir maçtı" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un 1-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçın ardından Rıza Çalımbay ile Atılay Canel açıklamalarda bulundu.

Yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Biz son 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu sene de tabii ki hedeflerden bir Avrupa. Ama maalesef ligde işler istediğimiz gibi gitmedi. Sıkıntılarımız vardı. İstediğimiz olmadı ama Avrupa'ya gitmenin en kısa yollarından biri bu. Bu maçı mutlaka geçmemiz gerekiyordu. İyi bir takıma karşı oynadık. Rakibin iyi oyuncuları vardı. Çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyordu, çünkü tek maç, telafisi yok. Akılı oynadık. Zaman zaman defans yaptık, zaman zaman önde bastık. Beşiktaş maçında da iyi mücadele etmiştik. Bu maçta da aynı oldu. Gol pozisyonlarımız vardı. Bu maçta gol pozisyonu az olur çünkü herkes garantiye gitmek ister. Attığımız gol mükemmeldi. Önemli olan kalan maçları da kazanıp finale kalmak. Zaman bizim lehimize işleyecek. Sakat oyuncularımız var, onlar da o zamana kadar iyi olacaktır. Bu arada ligde kritik maçlarımız var. Antalya ve Adana Demir deplasmanları var. Onlar da çok önemli. Onlardan da mutlaka puanlarla dönmek istiyoruz. Sakatlar da gelince alternatifli bir kadromuz olacak. Geçen yılki gibi ligi iyi bir yerde bitirmek için gayretimiz olacak. Bütün amacımız kupayı takımımıza kazandırmak. Kolay değil ama onu da başarmak istiyoruz" dedi.

ATILAY CANEL: GOLÜ ATANIN KAZANACAĞI MAÇTI

Atılay Canel ise elendikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Biz buraya hedefimiz doğrultusunda geldik. Bu şekilde yenildiğimiz için üzgünüz. Yediğimiz gol bana göre ofsayt. Son dakikada Salibur'a yapılan hareket çizgi üzerinde, penaltı. Golü atanın kazanabileceği bir maçtı. Onlar attı. Rakibimizi tebrik ediyoruz" diye konuştu.