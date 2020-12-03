Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1

03.12.2020 22:58
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1, System.String[]

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Duje Strukan (xxx), Goran Perica (xxx), Alen Jaksic(xxx) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx), Caner(xx), Appindangoye (xxx), Camara (xx), Ziya (xx), Yasin (xx), Cofie (xx) (Dk.82 Claudemir), Fayçal Fajr (xx), Gradel (xx), Robin Yalçın (x) (Dk.77 Kone x), Yatabare (x) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Duje Strukan (xxx), Goran Perica (xxx), Alen Jaksic(xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx), Caner(xx), Appindangoye (xxx), Camara (xx), Ziya (xx), Yasin (xx), Cofie (xx) (Dk.82 Claudemir), Fayçal Fajr (xx), Gradel (xx), Robin Yalçın (x) (Dk.77 Kone x), Yatabare (x) (Dk.80 Ninga x)VILLARREAL: Rulli (xx), Pena (xx), Foyth (xx), Funes Mori (xx), Jaume Costa (xxx) (Dk.77 Estupinan xx), Baena (xx) (Dk.68 Parejo xx), Ibara (xx), Coquelin (xx) (Dk.68 Trigueros xx), Chukwueze (xxx) (Dk.77 Moreno xx), Kubo (xx) (Dk.58 Pino xx), Nino (x)GOL: Dk.75 Chukwueze (Villarreal)SARI KARTLAR: Fayçal Fajr, Appindangoye (Sivasspor) - Pena (Villarreal)

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci maçında İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, 5 maç sonunda 6 puanda kalırken, konuk ekip puanını 13'e çıkararak gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Sivasspor, bir üst tura çıkma şansını İsrail'deki Maccabi Tel Aviv maçına taşıdı. Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yardımcısı Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı. Sakat ve hasta oyuncular nedeni ile Sivasspor'un yedek kulübesinde sadece 4 futbolcu yer aldı. Karşılaşmaya konuk ekip Villarreal başladı.4'üncü dakikada orta alandan Cofie'nin pasında sol kanatta topla buluşan Gradel, yerden kaleye gönderdi, kaleci Rulli yatarak topa sahip oldu.8'inci dakikada sol kanattan Kuba'nın yerden kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa uygun durumdaki Foyth dokundu, top yandan az farkla auta gitti.15'inci dakikada Gradel ceza alanı dışından kaleyi denedi, top üstten auta gitti.18'inci dakikada orta alandan kaptığı topla Gradel hareketlendi, ceza alanı önünde Rabin Yalçın'a aktardı, onun sol ayağı ile vuruşu kaleci Rulli'de kaldı.19'uncu dakikada Villarreal atağında soldan Rodriquez'in ortasında ceza alanında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten döndü, savunmada Camara topu kornere gönderdi. 33'üncü dakikada soldan hareketlenen Chukwueze'nin sol ayağı ile çaprazdan vuruşu üstten az farkla dışarı gitti.36'ncı dakikada bu kez Rodriquez soldan aldığı topa ceza alanı önüne doğru hareketlenip plase bir vuruş yaptı, uzak köşe kale dibinden top auta gitti.65'inci dakikada sağdan Caner'in pasında uygun durumda topla buluşan Fayçal Fajr'ın şutu farklı şekilde auta gitti.75'inci dakikada Villarreal öne geçti. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topla soldan ceza alanına sarkan Costa'nın yerden pasında Chukuweze boş durumda topu ağlara gönderdi: 0-1.84'üncü dakikada uzak mesafeden Claudemir kaleyi denedi, yandan auta gitti.

Karşılaşma konuk Villarreal'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Sivas
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1
Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1

Funes Mori, Villarreal, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Villarreal: 0-1 - Son Dakika Spor


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