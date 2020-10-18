Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışması da yapan kırmızı-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynadı ve şut çalışması yaptı.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da antrenmanı takip etti.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.