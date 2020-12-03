Demir Grup Sivasspor-Villarreal maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile İspanyol ekibi Villarreal arasında yapılacak I Grubu 5. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Fajr, Cofie, Gradel, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Yatabare

Villarreal: Rulli, Costa, Mori, Pena, Foyth, Baena, Coquelin, İborra, Nino, Chukwueze, Kubo