Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi

6 saat önce

Süper Ligi'n lideri Demir Grup Sivasspor'da futbolcular kar yağışı sonrası kulüp tesislerindeki antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde doyasıya eğlendi.

Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi, System.String[]

Süper Ligi'n lideri Demir Grup Sivasspor'da futbolcular kar yağışı sonrası kulüp tesislerindeki antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde doyasıya eğlendi.

Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından yoğun kar yağışının tadını çıkardı. Karın üzerinde gönüllerince eğlenen futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi. Özellikle başını kara gömen Brezilyalı Fernando'nun görüntüsü dikkat çekti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftardan büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Futbolcuların karda eglenceli anları


Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:04 Kaynak: DHA
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