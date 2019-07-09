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Demir güven tazeledi

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kent Konseyi Başkanlığına Kenan Demir Yeniden seçildi.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kent Konseyi Başkanlığına Kenan Demir Yeniden seçildi.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen seçime 90 genel kurul üyesinden 58'i katıldı. 58 üyenin 47'sinin oyunu alan eski Kenan Demir başkan seçilirken, sandıktan Veyis Ermiş'e 7 oy, Bünyamin Kamçı'ya ise 2 oy çıktı.

Kenan Demir'in başkanlığında Yürütme Kurulu Üyeliklerine Ömer Saraçoğlu, Selahattin Sayan, Mustafa Kabuklu, Sadık Bastun, Gökhan Bayar, Mustafa Kelli ve Beşir Kıvrak seçildi. Genel kurulda üyeler tarafından sorulan soruları cevaplayan Kenan Demir, Kent Konseyinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demir belediyeye sunulan önerilerinin dikkate alındığını, kültürel ve sosyal etkinliklere destek verildiğini söyledi. Kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını belirten Demir, özellikle sivil toplum kuruluşlarının, kurum müdür ve amirlerinin, siyasi partilerin görüşleri alınarak projeler hazırlamak istediklerini söyledi.

Demir genel kurul üyelerine ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'e teşekkür etti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
Kent Konseyi, Kenan Demir, Vezirköprü, Samsun, Güncel
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