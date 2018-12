Demir: "Halkla İlişkilerimiz En Üst Seviyede Olacak"

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, toplumun her kesimine uzanan ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.AK Parti Samsun Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok , AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman , AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz ve teşkilat üyeleri, Mimar ve Mühendisler Grubu Samsun Şube Başkanı Selman Yesevi Cevahir ile Hak-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun'u ziyaret etti.Başkan Tok: "Bilim ve estetikle iç içe olmak genimizde var"Ziyaretlerde konuşan Başkan Erdoğan Tok, "Asırlardır mimariye yön vermiş Mimar Sinan gibi mimarlar yetiştirmiş bir milletin ecdadı olmakla gurur duyuyoruz. Bu bilinci rehber ederek yaptığımız Cami ve Külliye ve yeni belediye hizmet binamız gibi dev eserlere de Türk-İslam kültürünün eşsiz estetiğini yansıtarak örnek projeleri hayata geçiriyoruz. İlerleyen mühendislik ve bilim dünyasının faydalarını vatandaşımız menfaatine yansıtacak her birlikteliğe kapımız her zaman açık" dedi.İşçilerin hak ve menfaatlerini koruma noktasında onların yanında olduklarını belirten Erdoğan Tok, "Belediyemizde aile ortamını tesis ederek personelimizi kucaklayan bir anlayışla yönetim modeli oluşturduk. Her zaman sendikalar ile kurduğumuz güçlü ilişkiler ile işçi ve çalışanlarımızın en iyi şartlara sahip olmasını sağladık. Bundan sonra da çalışanımız çıkarları doğrultusunda en iyi şartları temin etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Demir: "Çalışanlarımızla aile olacağız"Samsun'da uygulayacakları belediyecilik ile örnek olacaklarını dile getiren AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise, "Bizleri heyecan ve coşkuyla karşılayan tüm sendikalı hemşehrilerime gösterdikleri ilgi sevgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Sendikalarla her zaman iç içe olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu birliktelikle Samsun'da belediye hizmet anlayışını tamamen değiştireceğiz. Çalışanlarımıza en iyi şartları sağlamanın yanı sıra, vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için halkla ilişkiler seviyemiz en üst seviyede olacak. Gerekirse personelimiz vatandaşı beklemeden vatandaşın ayağına gidecek. Her zaman dediğimiz gibi gönül belediyeciliğini en iyi şekilde tüm işçi ve çalışanlarımızla halkımıza sunacağız. İnanıyorum ki hizmetlerin başarısının yanı sıra uygulamasının da doğru tespiti ile Büyükşehir Belediyemiz olması gerektiği gibi siz değerli vatandaşlarımızın kendi belediyesi olacaktır. Halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimizde belediye personelimizle aile olacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN