Son Dakika Haberleri: Demir: "Herkes elini taşın altına koyacak"
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Demir: "Herkes elini taşın altına koyacak"

1 saat önce

Salıpazarı ilçesinde 'Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştiren, ardından belediye kurmaylarıyla toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'u birlikte yöneteceğiz.

Demir:
Salıpazarı ilçesinde 'Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştiren, ardından belediye kurmaylarıyla toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Samsun'u birlikte yöneteceğiz. Herkes elini taşın altına koyacak" dedi.

İlçelerde çözüm için özel ekipler

Başkan Mustafa Demir, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile gittiği Salıpazarı'nda muhtarlarla 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman'ın da katıldıkları toplantıda Başkan Mustafa Demir, "Siz değerli muhtarlarımızın sorunlarını dinleyerek taleplerini alacağız. Tespit edilen sorunları tasnif edip, sıraya koyacağız. Oluşturacağımız ekipleri, öncelikli çözüm bekleyen mahallelerde görevlendireceğiz. Özellikle alt yapı sorunları tamamlanmadan ekiplerimizin işi de bitmemiş olacak" diye konuştu.

"Samsun için hayallerim var"

Daha sonra Büyükşehir ve Salıpazarı Belediyeleri yöneticileriyle de bir toplantı düzenleyen Başkan Demir, "Çalışmalarımızda, planlamalarımızda birlikte düşüneceğiz, birlikte karar vereceğiz. Bu şehir hepimizin, hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bu nedenledir ki Samsun'u ileriye taşıyacak, ilçeleriyle birlikte kalkındıracak her çalışmamızda, her projemizde, bu yönde alınacak her kararda herkes elini taşın altına koyacak. Samsun'u birlikte yöneteceğiz. Milletvekilliği, bakanlık yapmış bir kardeşiniz olarak diyorum ki, bu şehir için, Samsun için hayallerim var ve bu hayalleri sizler ile birlikte gerçekleştireceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Belki yorulacağız ama asla yılmayacağız" açıklamasında bulundu.

Sadece yöneticiler mesaj gönderebilir. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
İsmail Yaman, Mustafa Demir, Salıpazarı, Samsun, Güncel
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