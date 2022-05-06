Demir hırsızı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Demir hırsızı yakalandı

06.05.2022 10:48
Demir hırsızı yakalandı

Kayseri'de bir inşaattan 15 bin TL değerinde demir çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de bir inşaattan 15 bin TL değerinde demir çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bulunan bir inşaattan 15 bin TL değerinde demir çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Demirleri çalan şahsın A.D.T. (36) olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.D.T.'nin ayrıca, 'hırsızlık' suçundan arandığı da tespit edildi.

Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi Son dakika haberleri: Adana polisinden mezarlıkta, AVM'de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demir hırsızı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Canlı yayında intihar: 16 yaşındaki çocuk "Allah'a kavuşmak" için kendini astı
12:24 Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:54 İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden olan Avcılar'da konut krizi yaşanıyor: Fiyatlar ikiye katlandı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:37:13. #1.13#
SON DAKİKA: Demir hırsızı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement