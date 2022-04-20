Demir hırsızları kapılara dadandı - Son Dakika
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Demir hırsızları kapılara dadandı

20.04.2022 14:05
Demir hırsızları kapılara dadandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hırsızlar şafak vakti girdikleri 3 binadan 4 demir kapıyı çaldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hırsızlar şafak vakti girdikleri 3 binadan 4 demir kapıyı çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Kimlikleri belirsiz hırsızlar, şafak vakti 1866. Sokak'ta 3 binaya ait 4 demir kapıyı çaldı. Mahallelerinde sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerin güvenlik önlemlerini arttırmasını istedi. Son zamanlarda demir kapı hırsızlığının da arttığını aktaran vatandaşlar, hırsızlara yönelik caydırıcı cezaların uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı. Evlerinde rahat uyuyamadıklarını ifade eden vatandaşlar, çalınan kapılarının bulunması için hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, bölgede inceleme yapıp, hırsızlara ait parmak izi aldı. Ekipler, kapı hırsızlarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İnşaata iskele demirleri ve bina kapısı çalınan Müslüm Çobanoğlu, "Mezarlığın oradaki demir kapı çalındı. Sonra bizim inşaattaki demir iskelelerimiz çalındı. Demir olan ne varsa çalıyorlar. Hiç bir şey dinlemiyorlar. Caminin klimaları olsun, mezarlığın kapısı olsun, çatımızın kapısı olsun, iskelemiz ve en son bina giriş kapıları ile trastaki kapıları çalmaya başladılar. Artık son haddimize geldik. Evimizde huzurlu bir şekilde oturamaz hale geldik. Devlet yetkililerimizin hırsızlara yönelik daha caydırıcı cezalar uygulamasını bekliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Demir hırsızları kapılara dadandı
Demir hırsızları kapılara dadandı
Demir hırsızları kapılara dadandı
Demir hırsızları kapılara dadandı
Demir hırsızları kapılara dadandı
Demir hırsızları kapılara dadandı
Demir hırsızları kapılara dadandı

YORUMLAR
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Vali Erin'den muhtarlara müjde Vali Erin'den muhtarlara müjde İftar öncesi kapı kapı dolaştı İftar öncesi kapı kapı dolaştı

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demir hırsızları kapılara dadandı - Son Dakika


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