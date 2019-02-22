Son Dakika Haberleri: Demir Hırsızları Tutuklandı

Demir Hırsızları Tutuklandı

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde, 115 adet teleskop demiri çalan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demir Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde, 115 adet teleskop demiri çalan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Lüleburgaz'ın Celaliye köyünde 20 Şubat tarihinde S.D. isimli kişiye ait 115 adet teleskop demirlerini çalan, demirleri yükledikleri aracın çamura saplanması sonucunda polis tarafından yakalanan U.D. ve B.D. emniyette yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan U.D. ve S.D'ye aracın sigortası olmaması nedeniyle Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Kırklareli, Celaliye, Lüleburgaz, 3. Sayfa
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