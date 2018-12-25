Son Dakika Haberleri: Demir Hırsızları Yakalandı

Demir Hırsızları Yakalandı

49 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları öne sürülen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları öne sürülen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatlardan bazı malzemelerin kaybolduğuna dair ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamera kayıtlarını inceledi. İnşaattan malzeme çaldıkları belirlenen şahısların kimliklerini tespit eden ekipler, şahısları bir süre takibe aldıktan sonra, ikametlerine operasyon düzenledi. Çalınan malzemelerle birlikte Çubukkoyağı Mahallesi'nde yakalanan zanlılar, emniyetteki ifadelerinde çaldıkları malzemelerin yaklaşık 500 kilogramını sattıklarını itiraf etti. İkamette yapılan aramada, bin 600 kilogram inşaat demiri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:16 Kaynak: İHA

Polis, Mersin, Bozyazı, 3. Sayfa
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