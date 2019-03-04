Son Dakika Haberleri: Demir Hırsızlarını Sivil Jandarma Kıskıvrak Yakaladı

Demir Hırsızlarını Sivil Jandarma Kıskıvrak Yakaladı

7 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde demir hırsızları sivil jandarmaların dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandılar.

Demir Hırsızlarını Sivil Jandarma Kıskıvrak Yakaladı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde demir hırsızları sivil jandarmaların dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandılar. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova otogarı karşısında bulunan R.K. isimli bir kişinin işyerindeki bir araçta gölgelik demirlerinin olduğunun görülmesi üzerine şüphelenen sivil jandarma ekipleri, araç şoförü M.K. ile görüştükten sonra malzemeleri Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesinde ikamet eden M.Ç.K., B.Y., A.D. ve A.T.Y. isimli şahıslardan satın aldığını beyan etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, araçta bulunan 22 adet 2,5 metre uzunluğunda taşıma direği ve 25 adet gölgelik demirinin Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesinde bulunan çalındığını tespit etti.

Ele geçirilen malzemeler kamp yetkililerine teslim edilirken, M.K. isimli araç sürücüsü hakkında "Hırsızlık Malı Satın Alma" suçundan adli işlem yapıldı. Adliye sevk edilen M.Ç.K., B.Y., A.D. ve A.T.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

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