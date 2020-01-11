Demir, Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demir, Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına getirildi - Son Dakika

Demir, Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına getirildi

6 saat önce

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına Resul Demir getirildi.

Demir, Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına getirildi, System.String[]

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına Resul Demir getirildi.

Konfederasyon yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda tekrar il başkanlığına getirilen Demir, yaptığı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür etti.

Tekrar atanmasının sevindirici olduğunu, kimseyi mahcup etmeyeceğini belirten Demir, "Tokat'ta emekçilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar ortadadır. Genel merkezimizin takdiri, bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. İşçi ve emekçilerimiz için, yönetim ve temsilcilerimizle birlikte her zamankinden daha çok çalışacağız. Omuzlarımıza yüklenen yük ve sorumluluk artmıştır. Bundan da son derece onur ve gurur duydum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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