Demir: İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan projeyi teslim ettik - Son Dakika
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Demir: İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan projeyi teslim ettik

09.10.2022 15:44

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) projesini tamamlayarak teslim etti.

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) projesini tamamlayarak teslim etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES projesini başarıyla tamamladık ve teslim ettik" diyerek duyurdu.

STM, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde başladığı; KERKES Projesi'nde sona geldi. İnsansız hava araçlarının (İHA) GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES projesinin kabulü tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demir, "İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES projesini başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, mini İHA'larımız, GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet, vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak" ifadelerini kullandı.

KERKES PROJESİ

SSB ile STM arasında 23 Ağustos 2019 tarihinde KERKES projesi imzalandı. Sofistike bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zeka algoritmaları ile STM mühendislerinin geliştirdiği KERKES projesi ile mini/mikro sınıfı İHA'lar, GPS'in olmadığı durumlarda, artık gece ve gündüz şartlarında görev icra edebilecek. Döner kanatlı (çok rotorlu) ve sabit kanatlı İHA'ların GPS olmayan ortamlarda görev gerçekleştirmesini amaçlayan KERKES projesi ile GPS olmaksızın konum kestirimi, GPS olmaksızın görev icrası, nesne tanıma ve derin öğrenme ile seyrüsefer kabiliyetleri kazanıldı. Sistem sayesinde, yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'ye gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor. KERKES ile İHA'lar, GPS köreltmesi gibi düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirilecek. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir: İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan projeyi teslim ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir: İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan projeyi teslim ettik - Son Dakika
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