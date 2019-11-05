Demir İpek Yolu hayali yarın gerçek olacak

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, " Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile önemli iş birlikleri sağladık. Bu iş birliklerimizin en önemli meyvelerinden birisi yarın itibarıyla Çin'den Avrupa'ya orta koridorun ilk blok treninin taşımasını gerçekleştireceğiz. Çin'den yola çıkıp yaklaşık 11 bin 500 kilometre gidip, ülkemizden geçip Prag'da neticelenecek bir taşımadan bahsediyoruz." dedi.

"Tek Kuşak Tek Yol" inisiyatifi çerçevesinde Çin'den Avrupa'ya Marmaray tüp geçidini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük trenine ilişkin düzenlediği toplantıda konuşan Erdoğan, grup olarak gıda ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini, yaptıkları çalışmalar sonucu lojistik sektöründe işlerini ve grubu büyütmeye karar verdiklerini söyledi.

Erdoğan, 2018 yılı itibarıyla başladıkları çalışmaların, gelinen aşamada artık meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetler ile önemli iş birlikleri sağladık. Bu iş birliklerimizin en önemli meyvelerinden birisi yarın itibarıyla Çin'den Avrupa'ya orta koridorun ilk blok treninin taşımasını gerçekleştireceğiz. Çin'den yola çıkıp yaklaşık 11 bin 500 kilometre gidip, ülkemizden geçip Prag'da neticelenecek bir taşımadan bahsediyoruz. Bu trende 42 konteynerde elektronik eşya taşınacak. Bu taşımanın en önemli özelliklerinden birisi de 'Asrın Projesi' olarak saydığımız Marmaray tüp geçidinden geçecek ilk yük treni özelliğini taşımasıdır. Bu kapsamda yarın Ankara'da Tren Garı'nda Ulaştırma Bakanı'mızın ve Çin, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan yetkililerinin katılımıyla karşılama ve uğurlama töreni yapılacak. Bu taşımanın Türkiye parkurunun taşıyıcısı biziz ve bunun gururunu yaşıyoruz."

"Yarın yapılacak ilk taşıma orta koridorun başlangıcı oluyor"

Fatih Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine işaret ederek, " Avrupa Birliği'nde taşımadaki demir yolu payının yüzde 20, Türkiye'de ise yüzde 5 olduğunu görerek önemli fırsatlar olduğunu fark ettik. Pasifik Eurasia demir yolu, kara yolu, deniz yolu taşımacılığını bir arada götürecek kombine taşımacılık yapacak bir lojistik şirket olarak kuruldu. En önemli çalışmalarımızı demir yolu taşımacılığı üzerine yaptık. Ülkemizin doğu-batı, kuzey-güney taşımalarında bir transit merkez haline gelebilmesi için çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin ihracat stratejileri kapsamında yapabileceğimiz önemli katkılar olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi transit merkez haline getirmeyi, ekonomiye ihracat anlamında katkı sağlamayı ve maliyetleri düşürerek enflasyonla mücadeleye destek sunmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Rus demir yollarının RDZ Logistics şirketi ile yüzde 51 hissesi bize ait olacak şekilde ortak şirket kurmak üzere ön anlaşma da imzaladık. Önümüzdeki haftalarda şirketin kurulumu gerçekleşmiş olacak. Bu çok önemli bir adımdır. Rusya-Türkiye arasında yıllık 40 milyon ton taşımacılık yapılıyor. Bunda demir yolunun payı yoktu, şimdi bu taşımacılıkta demir yolunun payını artırmayı düşünüyoruz. Kazak demir yollarının şirketi KTZ Express ile de önümüzdeki günlerde iş birliği anlaşması imzalayacağız."

"Tek Kuşak Tek Yol" inisiyatifi çerçevesinde en önemli taşıma koridorlarından birinin de Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa şeklindeki orta koridor olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çin ile Avrupa'nın ticaret hacmi 21 trilyon dolar. Yaklaşık 5 yıldır demir yolu taşımalarını büyütüyorlar. Kazakistan, Rusya, Belarus, Avrupa koridorundan 4 yıl önce yıllık 5 bin konteyner ile başlamışlar, şu anda yıllık 350 bin konteyner taşınıyor. Bu miktar, Çin'in Avrupa'ya yaptığı taşımanın yüzde 3'ü bile değil. Yarın yapılacak ilk taşıma, orta koridorun başlangıcı oluyor. Yarın yapılacak tören bunun için çok önemli." dedi.

"Merkez Ankara Projemizin de 13 Kasım'da tanıtımı olacak"

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, inşaat sektöründe çok büyük yatırımlar yaptıklarını, bu alanda da büyümeye ve yatırımlara devam edeceklerini aktararak, "Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri de dikkate alarak bundan sonraki süreçlerde yatırım yapmaya ve vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Merkez Ankara Projemizin de 13 Kasım'da tanıtımı olacak." diye konuştu.

Bu arada, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, yarın Ankara Tren Garı'ndaki törenin ardından Marmaray'ı geçerek Prag'a gidecek ilk yük treni, Uzak Doğu'dan Batı Avrupa'ya Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirecek.

Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı ile Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne inerken, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla Uzak Doğu ve Batı Avrupa arasındaki süre de 18 güne düşmüş olacak.