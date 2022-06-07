"Demir İpek Yolu'nun" Edirne etabında ilk ray kaynak töreni yarın yapılacak - Son Dakika
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"Demir İpek Yolu'nun" Edirne etabında ilk ray kaynak töreni yarın yapılacak

07.06.2022 16:08
"Demir İpek Yolu'nun" Edirne etabında ilk ray kaynak töreni yarın yapılacak

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Projesi'nin ilk ray kaynak töreninin yarın gerçekleşeceğini belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Projesi'nin ilk ray kaynak töreninin yarın gerçekleşeceğini belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, yatırım ve vizyonuyla artık ülke sınırlarını aşan projelerin içinde yer aldıklarını belirtti.

Yapılacak törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut'un da katılacağını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğimiz Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Projesinde ilk ray kaynak törenini de bu kapsamda gerçekleştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek ve hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Birçok alanda merkez olan İstanbul ile Edirne arası mesafenin kısalması ilimize sanayi, ticaret ve ekonomik olarak fayda sağlayacak, bölgesel kalkınmamız için çok büyük bir adım olacaktır. Edirne bu proje ile Avrupa'ya açılan kapımız olmanın da ötesine geçecek ve Demir İpek Yolu'nun en önemli ayağı olacak. Şimdiden bölgemize hemşerilerimize ve ülkemize hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

İpek Yolu, Çerkezköy, Halkalı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Demir İpek Yolu'nun' Edirne etabında ilk ray kaynak töreni yarın yapılacak - Son Dakika

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