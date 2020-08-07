Demir İpek Yolu'nun Kalbi 'Bakü ' Tiflis ? Kars Demiryolu? - Son Dakika

Demir İpek Yolu'nun Kalbi 'Bakü ' Tiflis ' Kars Demiryolu'

Emre DİNER-Uğur CANAZERBAYCAN, (DHA)- Dünyada 'Demir İpek Yolu' olarak bilinen ve Türkiye ile birlikte bölge ülkeleri arasındaki ticarete ivme kazandıran Bakü Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattını Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. Pandemi nedeniyle ara verilen demir hattı hizmeti, geçtiğimiz hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve dönemin Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Ekim 2017'de açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verdiği hizmete yeniden başladı. DHA, pandemi sonrası demir yolu hattını görüntüledi. Hat üzerinden Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan arasında karşılıklı olarak haftada üç tren işletilirken, Türkiye'den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Rusya'ya inşaat malzemesi, gıda maddesi, temizlik ve tarım ürünleri taşınıyor. Aynı güzergahta seyahat eden yolcu trenlere ait vagonlar ise temizlik görevlileri tarafından tek tek dezenfekte ediliyor. Lüks trende ise yok yok. 200 kişilik yolcu treninde ısıya duyarlı koltuktan, vagonlarda yer alan restoranlara kadar birçok şey bulunuyor.

60 ÜLKEYE FAYDA SAĞLIYOR

Toplam maliyeti 450 milyon dolar olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının önemli bir parçasını oluşturduğu ve Çin'den Avrupa'ya uzanan 'Orta Koridor' ile Türkiye'den başlayarak sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi'nden feribotla Türkmenistan, Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşılıyor. Bu koridordan direkt ve dolaylı faydalanabilen ülke sayısı 60'ı buluyor.