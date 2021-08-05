Demir Kadın Neslican Filmi - Son Dakika

Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi süresinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.
Yönetmen: Özgür Bakar
Senaryo: Nalan Merter Savaş
Oyuncular: Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Demir Kadın Neslican
Yapımcı Firma: BKS Yapım
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 07.01.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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