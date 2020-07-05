'Demir kanat' en çok kalp krizi vakaları ve bebekler için havalandı - Son Dakika

'Demir kanat' en çok kalp krizi vakaları ve bebekler için havalandı

ANTALYA'da, gün doğumundan gün batımına kadar görevlerde kullanılan helikopter ambulans ile geçen sene 173, bu yılın ilk 6 ayında ise 60 vaka kırsaldan merkeze taşındı.

ANTALYA'da, gün doğumundan gün batımına kadar görevlerde kullanılan helikopter ambulans ile geçen sene 173, bu yılın ilk 6 ayında ise 60 vaka kırsaldan merkeze taşındı. Helikopter ambulansta görevli personelin 'demir kanat' diye hitap ettiği helikopter ile en çok kalp krizi vakaları ve kuvözdeki bebekler taşındı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan ambulanslar ile 19 ilçe ve kent merkezinde vakaların en hızlı sürede hastaneye götürülmesi için 24 saat görev yapılıyor. Kara ambulanslarının yetersiz kaldığı, vakaya ulaşma ve hastaneye sevk edilmesinin uzun zaman alacağı durumlarda ise helikopter ambulans kullanılıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisi karşısındaki pistte konuşlu bulunan ambulans helikopter ile Antalya'nın en doğu ilçesi Gazipaşa'dan en batı ilçesi Kaş'a ikmalsiz gidilip dönülüyor.

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GÜN DOĞUMU İLE GÜN BATIMI ARASINDA

Helikopter ambulans istasyonunda 4 pilot, 3 hekim, 3 yardımcı sağlık personeli, 1 teknisyen yardımcısı ve 2 görevli personel olarak 13 kişi, gün doğumu ve gün batımı süresince görev yapıyor. Personel, birlikte görev yaptıkları helikoptere ise 'demir kanat' diye hitap ediyor. Her sabah gün doğumunda görev alan personel, ilk olarak helikopterin bakım ve kontrollerini yapıyor. Hava durumuyla ilgili rapor alan kaptan pilotlar, uçuş durumuyla ilgili o günkü verileri İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaşarak olası durumlarda görev yapıp yapamayacaklarını raporluyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları değerlendiren görevliler, bu ihbarların gün doğumu ve gün batımı saat diliminde olmasına dikkat ediyor. Helikopter ambulansta gece uçuşu için yeterli teknik donanım olmadığı için gün batışından sonra uçuş gerçekleştirilmiyor.

EN ÇOK KALP KRİZİ VAKALARI VE BEBEKLER İÇİN HAVALANIYOR

Geçen yıl helikopter ambulans ile 173 hasta taşındı. Bu vakaların büyük kısmı Kaş, Elmalı, Demre ve Finike ilçelerinden kent merkezindeki hastanelere getirildi. Bu yılın ilk 6 ayında 60 hastanın nakledildiği helikopter ambulansla Covid-19 vakası ise hiç taşınmadı. Helikopter ambulansla çoğunlukla kalp krizi, kuvözde bebek ve trafik kazalarında sağlık durumu ağır olanlar merkez hastanelere taşınıyor. Geçen yıl merkeze getirilen 173 hastadan 86'sı kalp krizi vakası, 23'ü bebek, diğerleri ise trafik kazası ve arama kurtarma çalışmalarındaki vakalardan oluşurken bu yıl ise 60 vakanın 21'i kalp krizi, 7'si ise bebeklerden oluştu.

'KARA YOLU İLE 3 SAAT, AMBULANS HELİKOPTER İLE 40 DAKİKA'

35 yıllık kaptan pilot Refik Saydam (60), en çok kalp krizi ve bebekler için havalandıklarını söyledi. 45 ve 30 dakikalık mesafelere ağırlıklı olarak uçuş gerçekleştirdiklerini, ayda 30 saat uçuş yaptıklarını anlatan Saydam, "Yolculukta zorlu ulaşımı helikopter ortadan kaldırıyor. 3 saate kara yoluyla gidilen Kaş'tan 40 dakikaya hastayı alıp geliyoruz. Şehirler arası hasta taşımamız gerekirse en uzak Bursa'ya ve Ankara'ya gidip gelebilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

İl Hava Ambulans Merkezi kaptan pilotu ve ekip şefi Mehmet Yorulmaz (61) ise gün batımından sonra teknik imkanlarının olmaması nedeniyle helikopterle görev yapamadıklarını, mutlaka helikoptere ihtiyaç duyulması halinde askeri helikopterlerin bu görevi yerine getirebildiğini söyledi.


İl Sağlık Müdürlüğü, Kalp Krizi, Helikopter, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 08:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Demir kanat' en çok kalp krizi vakaları ve bebekler için havalandı - Son Dakika

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