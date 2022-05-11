Demir kapakları çalınan yürüyen merdiven vatandaşa eziyet oldu - Son Dakika

Antalya'da hırsız yada hırsızlar, üst geçidin yürüyen merdivenindeki kuyu kapağını çaldı. Yürüyen merdiven kapatılınca yayalar mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki üst geçide ait yürüyen merdivende meydana geldi. Sabah erken saatlerde üst geçidi kontrole gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürüyen merdivenlerin çalışmadığını gördü. Görevliler yaptıkları incelemede, merdivenin çıkış bölümündeki kuyu kapaklarından birinin yerinde olmadığını tespit etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren ekipler, üst geçidin çıkış bölümünü bariyerle kapatıp önlem aldı. Kapağın alındığı yere bir kişinin düşmemesi ise şans olarak değerlendirildi. Bir ay önce yine aynı bölgedeki yürüyen merdivenlerin kuyu kapaklarının çalındığı öğrenildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Görevliler, demir vidalarla tutturmalarına rağmen kapakların sürekli çalınmasına şaşırdıklarını dile getirdi. Kapanan merdivenden yaşlı ve engeli bireylerin güçlükle inip çıktığı görüldü.

"En ağır cezayı alsınlar"

Kapatılan merdivenden güçlükle inen Fazıl Ülgen, Böyle bir olay görmedim, gerçekten saçmalık. Bunu yapan kişiye insan denilmez. İnsanlar mağdur oldu, yürüyeni, yürüyemeyeni var. Bunu yapanları kınıyorum. Yaş itibariyle biz inmekten zorlanıyoruz. Bu insanları lanetliyorum. Yakalanıp en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

"Mağdur olduk,

Merdivenden inen Mahmut Ezirdağ, "Bugüne kadar yollardan rögar kapaklarının, çöp tenekelerinin çalındığını gördüm ama yürüyen merdivenin parçalarının çalındığınız ilk kez görüyorum. Burası kamunun, insanlarımıza hizmet verilen bir yer. Bölgede hırsızlık arttı. Diğer merdivenlerinde birkaç gün önce böyle kapaklarını çaldılar. Burası herkese hizmet ediyor, milli servet. Yaşlılar, hamileler, engelliler var, insanlarımız mağdur oluyor" diye konuştu. - ANTALYA