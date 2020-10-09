Demir kapı üzerlerine devrilen 2 çocuk yaralandı; o anlar kamerada - Son Dakika

ANKARA'da 2 çocuk, girdikleri iş yerinde diğer arkadaşlarına şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Demirciler Sitesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi. Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi. Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak devrildi. Demir kapı, 2 çocuğun üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ ANKARA, -